Війна може закінчитися за 90 днів: посол США в НАТО зробив резонансну заяву

Закінчення війни в Україні можливе за наступні 90 днів, — посол США при НАТО / © Associated Press

Врегулювання війни в Україні можливе в найближчі 90 днів.

Про це заявив американський посол у НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Fox News.

«Якщо це станеться (завершення війни в Україні — Ред.), то це буде протягом найближчих 90 днів», — сказав він.

Вітакер зауважив, що ця зима буде дуже важкою для українців через атаки росіян, зокрема на енергетику. Але водночас і українці завдають дошкульних ударів по росіянах, особливо по російській нафтогазовій промисловості.

«Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. Смерть і руйнування просто мають припинитися», — пояснив американський політик.

Він заявив, що адміністрація Трампа продовжує працювати над миром, і визнав, що США тиснутимуть не лише на РФ, а й на Україну.

Раніше Метью Вітакер заявив, що на переговорах про закінчення війни РФ проти України обговорюють чотири документи.

Нагадаємо, президент Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів договору про мир. Проте, за інформацією Bloomberg, Росія відхилила новий мирний план з 20 пунктів.