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Війна може закінчитися завтра: генсек НАТО зробив прогноз про закінчення війни
Війна може закінчитися завтра, якщо росіяни зупиняться і підуть, це найпростіший результат, але, ймовірно, вони цього не зроблять, зазначив Рютте.
Війна може закінчитися завтра.
Про це сказав генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю NV, відповідаючи на запитання, чи вірить він у те, що війна закінчиться цього року?
«Я не хочу нічого прогнозувати, бо не можу. Я б дуже на це сподівався. Я бажаю вам і всім нам, щоб ця війна закінчилася завтра. Вона може закінчитися завтра, якщо росіяни зупиняться і підуть. Це найпростіший результат. Ймовірно вони цього не зроблять. Але чи зможемо ми закінчити війну цього року — я не хочу прогнозувати», — каже Рютте.
Раніше Марк Рютте розповів, яким він бачить стійкий мир для України.