Війна може зупинитися на добу або десятиліття: прогноз аналітика про переговори

Переговори Україна-Росія (ШІ)

Поки частина українських територій залишається під окупацією, будь-які домовленості будуть лише тимчасовим рішенням, а не фінальною крапкою у конфлікті.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24» заявив політичний аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

За словами експерта, у суспільстві часто плутають поняття мирних переговорів та завершення війни. Наразі йдеться не про досягнення остаточного миру, а про заморожування бойових дій, яке може тривати невизначений термін.

Він переконаний, що справжній мир передбачає підписання угоди, яка остаточно вирішує конфлікт. Однак у нинішніх реаліях, коли значна частина України окупована Росією, такий сценарій можливий лише за однієї, неприйнятної для Києва умови.

«Що таке мир? Це мирна угода, яка ставить крапку у війні або конфлікті. А якщо ми говоримо, що в нас залишаються окуповані території, до цієї пори, поки вони окуповані, чи можемо поставити крапку? Це єдиний варіант, коли ми говоримо, що гаразд, це частина російської території. Ми віддаємо», — пояснив Тишкевич.

Аналітик наголосив, що такий варіант розвитку подій є вкрай маловірогідним.

Тишкевич підкреслив, що навіть з російської точки зору йдеться саме про заморожування конфлікту, а не про його вирішення. Адже для «крапки» необхідно, щоб супротивник юридично визнав захоплені території власністю агресора.

«Ти окупував частину території, оголосив їх своїми. А крапка стається тоді, коли друга сторона, твій супротивник, визнав, що ці території твої. Якщо цього не відбувається, це не крапка. Це пауза», — зазначив експерт.

Враховуючи вищезазначене, будь-які домовленості, які можуть бути досягнуті найближчим часом, варто розглядати виключно як тимчасове припинення активної фази війни.

«Тому станом на сьогодні, якщо говорити про визначення, йдеться про заморожування тимчасово війни. Воно може бути на декілька місяців, на декілька років, на декілька десятиріч, або менше ніж на одну добу», — резюмував Ігар Тишкевич.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили про підготовку чергового раунду тристоронніх переговорів за участі делегацій Росії, України та США, які мають відбутися в Абу-Дабі, 1 лютого. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, ці консультації є «чутливими та дуже складними», а обговорення українського питання, на думку російської сторони, повинно відбуватися у закритому форматі.

Також у Москві прокоментували заяви Києва щодо можливості укладення двох мирних угод, зазначивши, що не обговорюють зміст жодних документів публічно і наполягають на непублічному характері переговорного процесу.