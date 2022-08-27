Війна може розколоти Росію: Піонтковський розповів, яку роль у цьому зіграє Ердоган

Президент країни-агресорки Володимир Путін розв'язав світову війну, яка приведе до його особистої загибелі, а наслідки цього можуть повернутися для Росії її розпадом.

Російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський вважає, що першим політиком, хто "поставив на місце" главу Кремля, став президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Таку думку Піонтковський висловив в ефірі проєкту "Орестократія".

Зокрема, він зазначив, що Ердоган постійно "переграє" Путіна.

"По-перше, ментально. Чому Путін переграє західних лідерів? Тому що школяр-хуліган у класі завжди переграє ботаніка, але поступається справжньому бандиту в дворі будинку. Так ось те саме – з Путіним та Ердоганом", – пояснив Піонтковський.

За його словами, стосунки між двома такими "пацанами" складаються миттєво, "з першого погляду – хтось моргне".

"І Ердоган був альфа-самцем, починаючи з того збитого російського літака. Путін щось спробував "погрозити пальчиком"... Ну а зовнішнім розгромом, ганьбою Путіна була поразка в Карабаській війні. Коли Путін не ризикнув захистити свого союзника", – сказав політолог.

Піонтковський вважає, що метою агресії РФ було "зупинити просування НАТО", тоді як НАТО в особі об'єднаної армії Туреччини й Азербайджану фактично захопило весь Південний Кавказ.

"Погляньте на карти. Оттоманська імперія останні років 180 не мала таких позицій на Південному Кавказі, як сьогодні. Той же Кадиров бачить уже постпутінський світ, у якому його долю вирішуватиме не Путін, а Ердоган. А Ердоган жорсткіше з ним розбиратиметься", – переконаний Піонтковський.

Публіцист наголосив, що Ердоган став першою людиною, яка поставила Путіна на місце, оскільки є представником іншої ментальності й зовсім іншої цивілізації. На його думку, розпад Росії є не варіантом перемоги України, а можливим наслідком.

"Чому Чечня нині перебуває у складі Росії? Тому що Путін програв війну в Чечні та платить данину Кадирову. Весь світ і силовий блок Росії, це добре відомо, ненавидять Кадирова і жодну данину після падіння Путіна не платитимуть", – зазначив політолог.

Нагадаємо, раніше Піонтковський заявив, що російський диктатор Володимир Путін шукає собі "переговірника". Спочатку в цій ролі був президент Франції Еммануель Макрон, потім - турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган. Третім варіантом може стати глава Китаю Сі Цзіньпін.

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