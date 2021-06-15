"Війна може бути завтра в їхніх домівках": Зеленський в інтерв'ю CBS застеріг американців від ігнорування агресії Росії

Зеленський відвідав з американською журналісткою лінію фронту на Донбасі, а також пригостив її стравами у квартирі своїх батьків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не виключено, що війна з Росією завтра може прийти і в домівки американців.

Про це він розповів в репортажі американського телеканалу CBS News, який на запрошення Зеленського відвідав лінію фронту на сході України.

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"Ми (автори репортажу. - Ред.) запитали Зеленського, чому простих американців має хвилювати конфлікт у його країні, яка розташована за тисячі миль від їхньої власної. "Вона (війна з РФ. - Ред.) може бути завтра в їхніх домівках", - сказав український президент.

Кореспондентка Холлі Вільямс відвідала із Зеленським Донбас 9 червня. У своєму репортажі вона зазначила, що висловлювання Зеленського "може здатися надуманим", але додає: експерти кажуть, що російські хакери використовують Україну як випробувальний полігон, перш ніж "вдарити" по США.

Ба більше, зауважує вона, коли навесні 2021-го Росія стягнула війська до кордону з Україною, "деякі побачили це як крок, спрямований не тільки на те, щоб налякати американського союзника, а й як загрозу для США і їх інших союзників".

CBS News’ Holly Williams takes us to the front lines of the war in eastern Ukraine that is being waged by Russian-backed separatists.



The Biden-Putin summit this week is expected to address Russia’s aggression towards the country. https://t.co/3kWIAylWSM pic.twitter.com/Jb54hQsefx — CBS News (@CBSNews) June 14, 2021

Журналістка CBS також переповіла враження від зустрічі із Зеленським і посиденьками з його батьками у Кривому Розі в січні 2021 року.

"Коли президент України запросив CBS News відвідати лінію фронту у війні його країни проти підтримуваних Росією бойовиків, ми очікували швидкої поїздки на броньованьому авто до брудних траншей, які прорізали кривавий слід на пшеничних полях східної України. Ми не очікували неформального сніданку — сала на житньому хлібі, сашімі з лосося, домашнього печива та чарками бренді — з президентом Володимиром Зеленським та його літніми батьками на їх крихітній кухні радянських часів", - йдеться в матеріалі Вільямс для CBS.

"У країні, де корупція — як ендемічне захворювання, а ворог №1 — величезна ядерна держава по сусідству, я запитала батьків президента, чого б вони хотіли для сина більше: кар'єри коміка або політика." Напевно, мені більше до душі перше", зі стриманою усмішкою відповів батько", - резюмувала журналістка.

Зеленський разом батьками і Андрієм Єрмаком (очільник ОП) пригощають журналістку каналу CBS. / cbsnews.com

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