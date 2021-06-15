Війна на Донбасі не є перешкодою: Байден назвав умови вступу України до НАТО

Глава Білого дому наголосив на важливості боротьби з корупцією.

Президент США Джо Байден сказав, що війна на Донбасі не є перешкодою для вступу України до НАТО.

Про це він сказав на пресконференції за результатами саміту Альянсу в Брюсселі.

"Це залежить від того, чи відповідає Україна критеріям. Справа в тому, що вони ще повинні очиститися від корупції, а також в тому, що вони повинні виконати інші критерії, щоб отримати ПДЧ", — відповів глава Білого дому на питання журналіста.

Він уточнив, що рішення про вступ України до НАТО залежить не лише від нього, а від усіх членів Альянсу. Проте запевнив, що США робитимуть все необхідне, аби Україна могла протистояти фізичній агресії Росії, включаючи надання озброєння. Президент США зазначив, що країни НАТО будуть і надалі підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Байден нагадав про свою промову у Верховній Раді у 2015 році, де він закликав українських політиків до єдності та боротьби з корупцією. За його словами, Україна ще має шанс стати демократичною країною, а не країною, якою керують олігархи.

Війна на Донбасі не є перешкодою: Байден назвав умови вступу України до НАТО

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій членства в НАТО для України.

Своєю чергою в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ.

Також генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України в Альянс.

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