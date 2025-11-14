Війна не за території: Лавров заявив про реальні плани Кремля в Україні

Сергій Лавров і Володимир Путін. / © Reuters

Реклама

Кремль, як і раніше, не бажає йти на компроміс щодо своїх давніх максималістських воєнних цілей, які рівнозначні повній капітуляції України.

Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи останні заявив очільника МЗС Росії Сергія Лаврова в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

Зазначається, що у розмові міністр країни-агресорки висловився про те, мовляв, війна в Україні — це «не війна за територію» чи спроба повернути Україну до сфери впливу Росії, а покликана «надійно гарантувати безпеку Росії» та «зірвати плани НАТО та ЄС» перетворити Україну на «маріонеткову державу», ворожу до Російської Федерації.

Реклама

Американські фахівці наголошують: Лавров повторив вимогу Кремля, що Київ повинен зобов'язатися дотримуватися «нейтралітету» та міжнародних угод, за якими Росія визнала незалежність України. Політик, зауважують в ISW, вважає, що Україна не має суверенітету, доки не погодиться з вимогами Росії, що, “безумовно, позбавить Україну її суверенітету”.

“Кремль послідовно підтверджує свою відданість своїм початковим воєнним вимогам, які включають «нейтралітет» України, усунення легітимного уряду України, встановлення проросійського уряду та зміни до політики відкритих дверей НАТО”, - наголошують в Інституті.

Інтерв'ю Лаврова авторитетному виданню Італії, переконані аналітики, цілком ймовірно, мало на меті повторно донести цю відданість до європейської аудиторії в межах поточних зусиль, спрямованих на переконання Заходу припинити підтримку України в її захисті від російської агресивної війни.

Нагадаємо, раніше речника «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація завершить війну лише тоді, коли досягне «цілей, які вона поставила перед собою спочатку». Американські аналітики вважають, що ці максималістські вимоги свідчать про небажання Москви брати участь у переговорах, які призводять до чогось меншого, ніж повна капітуляція України.

Реклама

Окрім того, Пєсков заявив, мовляв, РФ буде продовжувати війну, якщо нібито “немає можливості для переговорів”. Представник Кремля, коментуючи перемовини, цинічно пригрозив, мовляв, Києву “рано чи пізно” доведеться вести переговори “із набагато гіршого становища”.