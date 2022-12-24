"Війна не закінчиться легко": у Туреччині знову закликали до припинення вогню в Україні

Раніше стало відомо, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном з президентом країни-агресорки Росії Володимиром Путіним.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар закликав Україну та Росію до припинення бойових дій.

Водночас міністр визнав, що попередні зусилля Анкари щодо початку мирних переговорів не допомогли завершити війну, і вона "не закінчиться легко".

Про це Акар сказав під час брифінгу, пише Al Jazeera.

"Не буде неправильним сказати, що, незважаючи на всі наші старання й заклики до припинення вогню, ця війна, скоріш за все, продовжиться в 2023 році", – заявив міністр.

Тим не менш, Туреччина не відмовилася від свого прагнення організувати мирні переговори між президентами України та РФ.

"Ми закликаємо до припинення вогню – принаймні гуманітарного припинення вогню. Потім – до постійного припинення вогню й мирних переговорів", – додав Акар.

Раніше стало відомо, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном з президентом країни-агресорки Росії Володимиром Путіним. Під час розмови він зазначив, що "зерновим коридором" через Чорне море можна було б перевозити не тільки продовольство.

Нагадаємо, Ердоган після розмови з Зеленським пообіцяв надати Україні гуманітарну допомогу.

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