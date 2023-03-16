"Війна означає кінець Путіна": польський міністр – про загрозу "Мінська-2

Якщо Захід дозволить Росії залишити за собою хоча б якусь частину української території, це означатиме, що світ дозволяє Путіну руйнувати весь післявоєнний порядок.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю "Укрінформу".

"Це означало б, що ми дозволяємо Росії руйнувати весь післявоєнний порядок. Цього не можна допустити", – сказав Блащак у відповідь на питання, чи доведеться Україні погодитися з втратою частини своєї території.

Польський міністр переконаний, що "у довгостроковій перспективі ця війна означає кінець Путіна". Він певен: повне визволення окупованих українських територій є лише питанням часу, а умови миру визначатимуть самі українці.

"Стає все більш очевидним, що Путін не зможе зберегти обличчя у результаті цієї війни. Україна має перемогти, інакше це буде заохоченням для Росії знову завдати удару або по Україні, або по інших країнах. Укладення іншого договору на кшталт так званого "Мінська-2" слугуватиме лише відбудові військового потенціалу РФ з метою відновлення воєнних дій", – наголосив Блащак.

Саме тому голова Міноборони Польщі закликає продовжувати постачання зброї до України та економічний і політичний тиск на РФ, адже це наразі є найкращим інструментом стримування Кремля.

Раніше Маріуш Блащак заявив, що війна в Україні – "це питання місяців".

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Міллі заявив, що Путін не переможе Україну.

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