"Війна повертається до Росії": Україна офіційно попередила авіакомпанії про небезпеку польотів

Літак / © pexels.com

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Україна офіційно звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) з попередженням про зростання небезпеки у небі над Росією. Київ закликав міжнародні авіакомпанії та уряди повністю уникати російського повітряного простору.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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«Україна офіційно повідомила ICAO, що російський повітряний простір є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності. Ми закликаємо всіх його уникати», — вказано в заяві очільника МЗС.

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Він наголосив, що Росія свідомо нехтує ризиками, які виникли внаслідок її агресії проти України та вже призвели до кількох небезпечних інцидентів у попередні роки.

Сибіга зазначив, що на тлі суттєвого посилення російського терору проти України повітряний простір Росії стає дедалі небезпечнішим.

«Це наша відповідальна постанова повідомити ICAO і всі авіакомпанії, а також уряди про необхідність обережності — навіть якщо Росія відмовляється виконувати свою відповідальність щодо інформування їх. Ми прагнемо запобігти ненавмисним інцидентам«, — йдеться у заяві міністра.

Водночас очільник МЗС підкреслив, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

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«Війна повертається додому до Росії«, — акцентував Сибіга.

Нагадаємо, напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних авіакомпаній, страхових компаній і пасажирів із закликом уникати польотів через повітряний простір Росії через ризики, пов’язані з атаками дронів та бойовими діями. Він зазначив, що Україна не становить небезпеки для цивільної авіації, однак війна фактично перетворила російське небо на зону підвищеної небезпеки.

Після цього стало відомо, що турецькі авіакомпанії масово скасовують рейси до Москви та інших російських міст через «ситуацію з повітряним простором». Через це у трьох московських аеропортах уже затримали або скасували 77 рейсів. Зокрема, рейс Pegasus із Бодрума скасували просто під час посадки.

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