"Війна проти сусідів - це нібито норма": Зеленський заявив, що ООН і ОБСЄ не можуть зупинити агресію РФ

"Війна проти сусідів - це нібито норма": Зеленський заявив, що ООН і ОБСЄ не можуть зупинити агресію РФ

Президент звернувся до естонського парламенту.

Усі міжнародні інституції, які повинні підтримувати мир - ООН, ОБСЄ тощо, не здатні зараз зупинити російську агресію.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до парламенту Естонії.

Він наголосив, що альянси, зокрема і НАТО, створювали саме задля безпеки і миру. Втім, вони постали перед непростою неальністю.

"Коли ні в кого не може бути стовідсоткової впевненості: чи будуть вони реально захищати своїх членів у випадку широкомасштабного нападу Росії. Такого ж, як і на Україну. Чи нападу ще гіршого - із застосуванням зброї масового ураження. Вперше за багато-багато років доводиться ставитися серйозно до можливого застосування Росією хімічної, чи навіть ядерної зброї.

Президент зауважив, що російські пропагандисти, "керуючись відповідними темниками, відкрито обговорюють можливості Росії захопити сусідні країни Європи.

"Вони говорять це не просто заради емоцій, а системно привчають російську аудиторію до того, що війна проти сусідів - це нібито норма", - наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, у Кремлі ухвалили рішення продовжувати війну, заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.