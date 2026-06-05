Війна прийшла до РФ і Кремль охопила тривога: чому для Путіна починається найнебезпечніший етап

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Масштабні удари України по глибокому тилу в Росії, зокрема нещодавні навколо Санкт-Петербурга, — нагадування про те, що війна вступає в нову та потенційно вирішальну фазу. Українська армія демонструє дедалі більшу здатність уражати цілі, які раніше вважалися поза її досяжністю.

Про це йдеться у колонці британського військового експерта і експолковника Геміша де Бреттон-Гордона для The Telegraph.

Своєю чергою, окупаційні війська РФ продовжують кампанію ракетних ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі. При цьому сучасні західні системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot, демонструють разючу здатність протистояти хваленим російським загрозам — «Кинжалам» та «Цирконам». Як і у випадку з більшою частиною військового потенціалу Росії, реальність на полі бою часто не відповідала риториці, що виходила з Кремля.

Реклама

Війна прийша до РФ

Експерт наголошує, що завдяки українським технологіям БпЛА та ракет Москву та Санкт-Петербург тепер можна легко досягти. Водночас для багатьох заможних росіян, які живуть у цих містах, війна вже не є далеким конфліктом, що точиться на сході України, а безпосредньо починає впливати на їхнє життя.

«Можливо, це торкнеться і їхніх синів призовного віку. Досі тягар війни непропорційно лягав на бідні регіони, етнічні меншини та тих, кого завербували з в’язниць. Однак після величезних втрат за понад чотири роки війни серед сімей у великих містах Росії зростає занепокоєння, що їхніх чоловіків також можуть відправити на м’ясорубку. Такі побоювання починають змінювати ставлення громадськості до війни», — йдеться у матеріалі.

Геміш де Бреттон-Гордон наголошує: інше свідчення тиску — залежність від іноземної робочої сили. Адже велика кількість робітників з Індії та інших країн приїхала до РФ, щоб заповнити вансії, які пустують через призов чи банальну втечу працівників за кордон. Окрім того, були заяви, що деякі іноземні новобранці опинилися набагато ближче до місця бойових дій, ніж вони очікували.

Автор матеріалу наголошує, що зараз всерединеі країни-агресорки ознаки тривоги стають дедалі помітнішими. Хоча Кремль жорстко контролює інформацію, але стає все важче приховувати наслідки тривалої війни з великими втратами та економічним тиском, що продовжує зростати.

Реклама

Атаки по Росії та наслідки війни

Військовий експрт зауважує, що перші тріщини стали помітними, коли для захисту столиці Москви під час ключових заходів знадобилися надзвичайні заходи безпеки.

«Символізм має велике значення в Росії. Будь-який натяк, що держава не може повністю гарантувати безпеку в столиці, має політичне значення. Президент України Володимир Зеленський послідовно розумів важливість стратегічних комунікацій, часто використовуючии їх так само ефективно, як і військову силу. Його публічна заява про те, що нещодавній Парад до Дня побєди може відбутися, чудово це втілила», — наголошує Геміш де Бреттон-Гордон.

Він звернувся до історії, яка показала — населення, що зазнає постійних труднощів, не завжди капітулює, воно іноді стає більш рішучим у опорі.

За словами експерта, ключови чинником є ще й втрати РФ у війні, адже вони є значними. Що більше — чим довше триває конфлікт, тим складніше підтримувати громадськість, бо навіть традиційно стійке та слухняне населення має свої межі.

Реклама

Зазначається, що Кремль все більше стикається з військовим, економічним та політичним тиском. Хоч деякі російські чиновники продовжують використовувати ядерну риторику, втім, наголошує аналітик, залишається суттєва різниця між погрозою ескалації та її здійсненням.

«Історія показує, що російські політичні системи можуть швидко змінюватися, коли військові реалії стає неможливим ігнорувати. Чи наближається цей момент для президента-диктатора, невідомо, але з’являється все більше ознак того, що РФ може наближатися до критичного етапу конфлікту. Втім, малоймовірно, що Путіну дозволять спокійно піти на пенсіюу, якщо війна буде погано для нього розвиватися», — підсумував автор колонки для The Telegraph.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal пише про те, що російські еліти вже говорять про паузу у війні, яка зайшла у глухий кут, а її продовження дедалі більше б’є по самій РФ. Втім, досі є частина кремлівських кіл, що виступає за жорсткіший сценарій — ескалацію проти країн Балтії або навіть застосування ядерної зброї проти України.

Водночас The Telegraph наголошує, що останні удари України стали найболіснішою поразкою для Путіна. Зокрема, атаки по російській нафтовій інфраструктурі показали, що ситуація у війні може змінюватися не на користь Кремля.

Реклама

Дата публікації 11:21, 03.06.26 Кількість переглядів 338 Україна атакувала два кораблі РФ поблизу Санкт-Петербурга

Новини партнерів