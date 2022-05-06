Війна Путіна посилює ризики глобальної продовольчої кризи - представниця США в ООН

Ситуація особливо відчутно б'є по ринках Африки та Близького Сходу.

Дії Російської Федерації під час збройної агресії проти України мають на меті й умисне перешкоджання сільськогосподарській діяльності та блокування експорту зерна, що посилює ризики продовольчої кризи й глобального голоду.

Про це заявила під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, - пише Укрінформ.

«Росія активно перешкоджає українському сільськогосподарському виробництву, а також блокує порти, які забезпечували продовольством тих, хто цього потребує», - зауважила американська представниця.

Війна Путіна посилює ризики глобальної продовольчої кризи, яка особливо відчутно б'є по ринках Африки та Близького Сходу.

«Поки ми намагаємося зупинити цю блокаду й притягти Росію до відповідальності за її дії, ми всі маємо активізуватися й запобігти голоду, а також забезпечити більше їжі та фінансування», - додала постпред Сполучених Штатів при ООН.

Вона резюмувала, що це питання ще обговорюватиметься в Радбезі окремо під час відкритих дебатів, які США проведуть пізніше цього місяця.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН обговорює зараз проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні та в умовах російської агресії в рамках нещодавно прийнятого порядку денного роботи РБ на 2022 рік "Підтримка миру та безпеки України".

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