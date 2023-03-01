Війна РФ проти України – частина глобального плану Китаю: ексКДБівець розкрив задум Пекіна

Китай хотів використати війну РФ проти України на свою користь, виснаживши Захід, щоб потім захопити Тайвань.

Китай підштовхував РФ до повномасштабної війни проти України і навіть таємно допомагає російським окупантам зброєю. Агресія Кремля проти України – частина плану Пекіна, який однак зазнав краху через мужній спротив українців.

Про це заявив колишній працівник розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько, інформує "Апостроф".

За інформацією ексрозвідника, від кінця літа Китай таємно постачає до РФ зброю. Також це робить і КНДР. Однак довести причетність цих країн до підтримки війни проти України складно, оскільки вони ставлять на зброю не власне маркування.

Зеленько стверджує, що Пекін мав свій план на війну РФ проти України. Її результатом повинно було стати утвердження Китаю як основної військово-політичної сили світу.

"На лютий 2022 план Пекіна виглядав так. На першому етапі Путін нападе та окупує більшу частину України. На другий, якщо Україні та Захід дають слабину, він іде збирати "російські землі" у країнах Балтії. У відповідь США змушені мобілізувати ресурси, перекидати сили до Європи, щоб захистити Польщу та інших союзників НАТО. Тут інша маріонетка КНР – Іран нападає на Ізраїль", – вважає він.

Далі, на тлі виснаження можливостей США, Пекін планував перейти до "наступного акту" – удару по Тайваню.

"І на фінальному етапі на арену виходить свіжа китайська армія, яка на тлі ослаблення Заходу стає основною військово-політичною силою у світі", – додав Зеленько.

Проте китайський план світового панування провалився. Російська армія виявилася не такою сильною, як Путін розповідав Сі Цзіньпін. Наразі китайський лідер незадоволений, проте дозволу на використання ядерної зброї не дає.

"Адже ядерна зброя – це інструмент, яким може скористатися лише найвище командування. Воно перебуває у Пекіні, а не в Москві", – підсумував Олександр Зеленько.

Позиція КНР у війні Росії проти України

Раніше видання NBC повідомляло, що Китай може надати Росії артилерію та боєприпаси. В американському ЦРУ також припускають, що Китай може надіслати летальну зброю Росії у війні проти України.

Таку ж інформацію повідомило провідне німецьке видання Der Spiegel. За їхньою інформацією, Пекін і Москва нібито ведуть переговори про закупівлю 100 ударних безпілотників

Очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що наразі Китай не погодиться на передавання озброєння Росії.

У ніч на 24 лютого Китай оприлюднив свій мирний план щодо закінчення війни в Україні.

В Офісі президента пояснили, що Київ виступає проти "мирного плану" Китаю, адже йдеться про поразку України та замороження війни.

Китай оприлюднив свій "мирний план" для закінчення війни в Україні