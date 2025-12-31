Ярослав Грицак

Війна Росії проти України нині входить у фазу затяжної стагнації без ознак швидкого завершення.

Таку оцінку висловив історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, інформує NV.

За його словами, перспективи перемир’я наразі виглядають примарними, оскільки РФ не демонструє готовності до поступок. Позицію Путіна історик охарактеризував як «сталінську непохитність».

Грицак зауважив, що за тривалістю війна поступово наближається до масштабів Першої світової. Водночас, наголосив він, ознак колапсу ані в Україні, ані в Росії поки не спостерігається: економіки працюють, банківська система функціонує, а полиці магазинів залишаються заповненими.

Українське суспільство, попри значні втрати та корупційні скандали, зберігає, за словами історика, «дивовижну стійкість». Цей феномен він називає «українським чудом». Водночас Грицак вважає, що влада вже значною мірою вичерпала свій інноваційний потенціал.

Росія ж, на його переконання, поступово трансформується у «велику Північну Корею» та входить у фазу економічної стагнації, маючи, за оцінками історика, запас міцності приблизно на 3–5 років.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський певен, що диктатор Путін не зацікавлений у жодному референдумі в Україні, оскільки не збирається припиняти війну.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати вперше офіційно задекларували готовність брати участь у забезпеченні безпеки України після досягнення миру, що передбачає навіть присутність американського контингенту на лініях розмежування.