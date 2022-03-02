"Війна Росії – це загарбницька війна" - міністр закордонних справ ФРН звинуватила Лаврова у брехні

"Війна Росії – це загарбницька війна" - міністр закордонних справ ФРН звинуватила Лаврова у брехні

Світовий порядок зазнає нападу, доводиться стикнутися з новою реальністю.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок з трибуни Генеральної Асамблеї ООН звинуватила російського колегу та все керівництво РФ у брехні.

Про це пише Укрінформ.

"Війна Росії – це загарбницька війна. І заснована вона на сумнозвісній брехні, яку сьогодні в Раді ООН з прав людини знову повторив міністр закордонних справ Лавров", - підкреслила Бербок і навела безліч прикладів.

Звертаючись до Лаврова, вона сказала, що "ви можете обманювати себе, але не має дурити інші народи та свій власний".

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За словами Бербок, коли світовий порядок зазнає нападу, доводиться стикнутися з новою реальністю. "Російська війна знаменує собою цю нову реальність, нав’язану президентом Путіним, і зараз кожен має прийняти відповідальне рішення, на чий бік стати", - сказала німецький міністр.

Вона наголосила, що принципи Організації Об’єднаних Націй забезпечують основу нашого миру: порядок, заснований на загальних правилах, міжнародному праві, співпраці та мирному врегулюванні конфліктів. Росія жорстоко атакувала цей порядок. Тож стосується ця війна не тільки України, Європи, а всіх, підкреслила дипломат.

"Це питання життя і смерті українського народу, на кону - безпека Європи, на кону - Статут Організації Об’єднаних Націй", - заявила вона.

Бербок підкреслила, що Росія зловживає своєю владою як постійний член Ради Безпеки, і закликала високе зібрання виступати за мир і проголосувати за запропоновану резолюцію.