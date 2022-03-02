Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Війна Росії – це загарбницька війна" - міністр закордонних справ ФРН звинуватила Лаврова у брехні

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Війна Росії – це загарбницька війна" - міністр закордонних справ ФРН звинуватила Лаврова у брехні

Associated Press

Світовий порядок зазнає нападу, доводиться стикнутися з новою реальністю.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок з трибуни Генеральної Асамблеї ООН звинуватила російського колегу та все керівництво РФ у брехні.

Про це пише Укрінформ.

"Війна Росії – це загарбницька війна. І заснована вона на сумнозвісній брехні, яку сьогодні в Раді ООН з прав людини знову повторив міністр закордонних справ Лавров", - підкреслила Бербок і навела безліч прикладів.

Звертаючись до Лаврова, вона сказала, що "ви можете обманювати себе, але не має дурити інші народи та свій власний".

За словами Бербок, коли світовий порядок зазнає нападу, доводиться стикнутися з новою реальністю. "Російська війна знаменує собою цю нову реальність, нав’язану президентом Путіним, і зараз кожен має прийняти відповідальне рішення, на чий бік стати", - сказала німецький міністр.

Вона наголосила, що принципи Організації Об’єднаних Націй забезпечують основу нашого миру: порядок, заснований на загальних правилах, міжнародному праві, співпраці та мирному врегулюванні конфліктів. Росія жорстоко атакувала цей порядок. Тож стосується ця війна не тільки України, Європи, а всіх, підкреслила дипломат.

"Це питання життя і смерті українського народу, на кону - безпека Європи, на кону - Статут Організації Об’єднаних Націй", - заявила вона.

Бербок підкреслила, що Росія зловживає своєю владою як постійний член Ради Безпеки, і закликала високе зібрання виступати за мир і проголосувати за запропоновану резолюцію.

Новини світу: Лавров назвав переговори з Ліз Трасс розмовою німого з глухим

Новини світу: Лавров назвав переговори з Ліз Трасс розмовою німого з глухим

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація