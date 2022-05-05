"Війна Росії – прелюдія до удару по Європі": Зеленський заявив, що Україні потрібне швидке членство в ЄС

"Війна Росії – прелюдія до удару по Європі": Зеленський заявив, що Україні потрібне швидке членство в ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен швидкий рух до Євросоюзу через статус кандидата, який має бути наданий саме зараз – в умовах війни.

Глава держави наголосив, що ця війна Росії проти України планувалася як прелюдія до удару по об'єднаній Європі.

Про це Зеленський заявив на міжнародній конференції донорів для України у Варшаві 5 травня.

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"Потрібен швидкий рух України у Європейський Союз через статус кандидата, який має бути наданий саме зараз – в умовах війни. У межах спеціальної скороченої процедури набуття членства в ЄС. Бо ця війна Росії проти України планувалася як прелюдія до удару по об'єднаній Європі. Більше об'єднання – це потужна відповідь", – наголосив президент.

"І тому членство України у Європейському Союзі має бути абсолютною реальністю. Не просто обіцянками, не просто перспективою, а практичними кроками. Я знаю, що ми до цих кроків готові. І ви також це знаєте. І впевнений, що більшість із вас, європейських лідерів, також до цього готові", – резюмував Зеленський.

Виступ Володимира Зеленського на Міжнародній донорській конференції на підтримку України

Нагадаємо, 4 травня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що поки не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного лідерів ЄС розгляд заявки України на членство в Союзі.

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