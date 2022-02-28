Війна Росії проти України: Боррель скликав екстрену зустріч глав Міноборони ЄС

Під час зустрічі буде обговорюватися російська агресія.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель скликав екстрену зустріч міністрів оборони ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борреля в Twitter.

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"Сьогодні Я скликаю міністрів оборони країн ЄС, щоб обговорити останню ситуацію на місцях в Україні у зв'язку з неспровокованим нападом Росії. Ми обговоримо подальші невідкладні потреби і скоординуємо нашу допомогу за допомогою інформаційного центру, керованого військовим штабом ЄС", - написав Боррель.

Як повідомлялось, 27 лютого Євросоюз оголосив про посилення санкцій щодо Російської Федерації через вторгнення до України. Так, ЄС закриває небо для росіян, забороняє Russia Today і Sputnik та блокує резерви Центрального банку РФ.

Крім того, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз поставить бойові літаки України. Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз поставить бойові літаки України.