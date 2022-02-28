Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Війна Росії проти України: Боррель скликав екстрену зустріч глав Міноборони ЄС

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Війна Росії проти України: Боррель скликав екстрену зустріч глав Міноборони ЄС

Associated Press

Під час зустрічі буде обговорюватися російська агресія.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель скликав екстрену зустріч міністрів оборони ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борреля в Twitter.

"Сьогодні Я скликаю міністрів оборони країн ЄС, щоб обговорити останню ситуацію на місцях в Україні у зв'язку з неспровокованим нападом Росії. Ми обговоримо подальші невідкладні потреби і скоординуємо нашу допомогу за допомогою інформаційного центру, керованого військовим штабом ЄС", - написав Боррель.

Як повідомлялось, 27 лютого Євросоюз оголосив про посилення санкцій щодо Російської Федерації через вторгнення до України. Так, ЄС закриває небо для росіян, забороняє Russia Today і Sputnik та блокує резерви Центрального банку РФ.

Крім того, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз поставить бойові літаки України. Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз поставить бойові літаки України. 

Наскільки європейці до оголошення нового пакету санкцій проти Росії

Наскільки європейці до оголошення нового пакету санкцій проти Росії

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація