Війна Росії проти України: санкції, які станом на 27 лютого вже накладені на країну-агресорку

Війна Росії проти України: санкції, які станом на 27 лютого вже накладені на країну-агресорку

Санкції проти Росії у зв'язку з інтервенцією до України на сьогодні ввели: Сполучені Штати, Євросоюз, Канада, Австралія, Японія, Нова Зеландія, Велика Британія.

Голови країн Великої сімки сьогодні, 27 лютого, збираються обговорити безпрецедентну в нинішньому столітті агресію Росії. Гугл припиняє монетизацію сайтів державних пропагандистів. Олігарху Абрамовичу доводиться відмовлятися від улюбленого футбольного клубу "Челсі", яким той володіє 20 років. Навряд чи саме цього чекав Кремль, розпочинаючи інтервенцію в Україну.

Кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук - з коротким оглядом усіх санкцій проти держави агресора.

Пекельна ніч в Україні - і пекельні санкції для Росії. Сполучені Штати, Канада, Євросоюз та Велика Британія оголосили, що винесуть низку російських банків з платіжної системи SWIFT. Це станеться найближчими днями.

"По-перше, ми зробимо так, аби низку російських банків видалили з системи SWIFT. Це відріже їх від міжнародної фінансової системи і зашкодить їх можливостям працювати. SWIFT - найголовніша світова міжбанківська платіжна система, більшість банківських дій по світу для цих банків буде зупинено, крім того це ефективно заблокує російський імпорт та експорт", - завила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Які саме банки стануть відрізані від основної міжбанківської системи платежів світу - поки що не повідомляють. Володимир Зеленський уже привітав наших дипломатів з перемогою.

Німецька Люфтганза скасовує перельоти до Росії - поки що принаймні на тиждень. Німецьке міністерство транспорту анонсує: слідом за цим російським літакам заборонять перетинати німецький авіапростір. Так само раніше зробила Фінляндія. Є інформація, що долучитися до цього рішення можуть всі держави Євросоюзу.

Підсумовуючи: санкції проти Росії у зв'язку з інтервенцією до України на сьогодні ввели: Сполучені Штати, Євросоюз, Канада, Австралія, Японія, Нова Зеландія, Велика Британія.

Персональні санкції - це замороження особистих рахунків і майна, заборона на в'їзд. Крім цього - заборона на експорт низки товарів. Картками більшості російських банків більше не можна розрахуватися за кордоном. Під секторальними санкціями ще низка надважливих для російського ринку та олігархів компаній - Газпром, Транснефть, Ростелеком, РЖД. Крім цього - під заборону Сполучених Штатів потрапила майже половина експорту з Америки до Росії. Йдеться про дуже широкий список товарів - зокрема електроніка, комп'ютери, авіакомпоненти, товари і технології для нафтової промисловості.

ЄС заборонив продавати до Росії літаки, це стосується і лізингу. І навіть старих контрактів. Тобто усі орендовані літаки доведеться повернути до 28 березня. Це вдвічі скоротить російський авіапарк. Цивільна авіація може взагалі зупинити перельоти на певний час, бо європейським страхувальникам заборонили займатися росіянами. До того ж Євросоюз заборонив приймати від росіян депозити більше 100 тисяч євро і продавати їм цінні папери. А Чехія, Латвія і Литва зупинили видачу віз.



По-друге ми відберемо у Путіна військову скарбницю. Ми паралізуємо ресурси російського Центробанку. Російські олігархи більше не зможуть використовувати свої фінансові активи на наших ринках. Це помітно підірве можливість Путіна фінансувати свою війну. Він хотів знищити Україну, але насправді, знищує майбутнє власної держави, завила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Однак російські чиновники продовжують знаходити в цьому - плюси. Експрезидент Росії Медведєв запропонував повернути в країні смертну кару. Після того, як членство Росії в Раді Європи і ПАРЕ призупинили - це добра можливість, сказав він, грюкнути дверима і повернути в країну, цитую, корисні інститути.

Сьогодні в Росії з помітними перебоями працюють західні соцмережі, їх спеціально глушать, заздалегідь заборонивши пресі користуватися будь-якими джерелами, крім офіційних, розповідаючи про війну з Україною. Щоправла навіть це не завжди вдається. Ось скріншот державного сайту новин ТАСС, який - хоч і дуже ненадовго - оприлюднив список втрат російських солдат і техніки, підсумувавши: це більше ніж було за дві російські війни в Чечні. В середмістях десятків російських міст - третій день протестів, які влада продовжує придушувати.