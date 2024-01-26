Війна Росії в Україні та вибори в США: у Вашингтоні зробили заяву

Агресорка Росія продовжуватиме воювати проти України - допоки не побачить результати президентських виборів у Сполучених Штатах Америки.

Таку думку висловив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, повідомляє "Голос Америки".

За словами О'Браєна, найближчі місяці можуть бути напруженими. Він тако наголошує, що зима на війні завжди "важка і жорстока".

"Українці продовжують обирати демократію, справедливість і європейське майбутнє, так само як двічі робили це на Майдані, і як зараз відбувається щодня на передовій боротьби проти Росії", - висловився американський політик.

Щодо фінансування українських потреб на шляху до перемоги у війні О'Браєн додав, що "потужна міжнародна коаліція допомагає Україні, хоча Київ самотужки фінансує дві третини воєнних потреб коштом внутрішніх ресурсів".

Нагадаємо, директор Агентства національної безпеки США Пол Накасоне вважає, що війна в Україні не послабила бажання Кремля втрутитися у вибори в США. Що більше - Росія все ще має можливість зробити це.

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