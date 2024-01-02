Війна Росії з НАТО: німецький депутат назвав, скільки часу є на підготовку

Політик звернув увагу, що РФ вже активізувала військову економіку та почала словесні нападки на цілісність деяких країн, наприклад Латвії.

У країн-членів НАТО є приблизно п’ять-вісім років, щоб підготуватися до війни з Росією.

Таку думку висловив представник опозиційної партії ХДС у парламенті Німеччини, експолковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер, повідомляє LRT.

У грудні 2023 року голова МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що Росія готує військовий потенціал для протидії НАТО. Кізеветтер прокоментував зростання російської загрози для членів Альянсу і дав зрозуміти, що допускає майбутню агресію за кілька років.

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"У нас є лише п’ять-вісім років на підготовку, дехто каже, що щонайменше три роки. Росія вже активізувала військову економіку та почала словесні нападки на цілісність деяких країн, наприклад Латвії", – розповів німецький депутат.

Він також зазначив, що Москва використовує міграцію як зброю.

"Ми повинні розуміти, що Росія почне ще більше провокацій і намагатиметься розколоти наше суспільство, намагатиметься внести сум'яття, наприклад, збільшивши міграцію", – переконаний Кізеветтер.

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На його думку, за песимістичним сценарієм, війна РФ проти України може призвести до виїзду більшої кількості українців до Європи цієї зими. Через це напередодні виборів до Європарламенту частина виборців вирішить голосувати за популістські партії.

"Я бачу виклики, які будуть створені масовою міграцією, жахливими подіями в Україні та нашими дуже пацифістськими настроями, які зростуть і перешкодять інвестиціям у військову діяльність. Ми маємо протистояти цьому", – наголосив експолковник Бундесверу.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року держсекретар канцелярії президента Польщі та керівник Бюро нацбезпеки Яцек Сєвєра заявив, що країни на східному фланзі НАТО повинні підготуватися до агресії Росії за три роки.

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