Війна рухається до замороження: експерт пояснив, на що реально готовий Путін

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією щодо завершення війни тривають, і жодна зі сторін наразі не демонструє готовності вийти з цього процесу.

Про це заявив керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок для «24 Каналу».

Однак ключові рішення все ще залежать від позиції однієї людини в Кремлі.

За словами експерта, динаміка переговорів свідчить про те, що війна поступово рухається до сценарію замороження бойових дій. При цьому роль Європи у цьому процесі стає дедалі менш помітною.

«Європа також хоче брати в цьому участь, але вона, на жаль, стала другорядним учасником. Питання війни поступово рухається до замороження, попри певне гальмування з боку Європи, яка неспроможна самостійно давати відсіч Росії», — зазначив Клочок.

В чому фактор Китаю

Аналітик підкреслив, що команда новообраного президента США Дональда Трампа, зокрема Стів Віткофф та Джаред Кушнер, переконана у бажанні Кремля підписати угоду.

Росіяни дійсно можуть прагнути передишки, розуміючи вичерпність своїх ресурсів, проте головний важіль впливу Вашингтона зараз спрямований на Пекін.

Білий дім розглядає запровадження 500% тарифів для країн, що підтримують торгівлю з Росією. В першу чергу цей удар націлений на Китай, допомога якого є критично важливою для ведення війни Москвою. Таким чином Трамп намагається опосередковано тиснути на Путіна.

Попри економічний тиск та дипломатичні зусилля, швидкого прориву очікувати не варто. На думку Клочка, російський диктатор Володимир Путін залишається головною перешкодою для встановлення справедливого миру.

«Російський диктатор, ймовірно, найближчим часом не завершить війну проти України, адже саме він є тим, від кого залежить мир», — наголосив експерт.

Кремль готовий до угоди лише на власних умовах, які на даному етапі залишаються абсолютно неприйнятними для української влади. Тому навіть прямі контакти посланців Трампа з Путіним поки що не гарантують завершення протистояння.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що припинення бойових дій можливе лише за умови повного виведення ЗСУ з Донбасу, наголошуючи на необхідності «вирішення територіального питання». Водночас Москва підтвердила участь у переговорах із США та Україною в Абу-Дабі 23–24 січня, запевнивши, що російська делегація отримала від Путіна чіткі інструкції та що попередні контакти з американськими посланцями були «конструктивними».