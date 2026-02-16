ТСН у соціальних мережах

Війна ризикує не закінчитися ніколи: Гордон дав невтішний прогноз

На тлі дискусій про мирні сценарії Гордон озвучив протилежну думку.

Наталія Магдик
Дмитро Гордон

Дмитро Гордон / © ТСН.ua

Війна в Україні може мати надзвичайно тривалий характер і ризикує не закінчитися взагалі.

Про це заявив журналіст і публіцист Дмитро Гордон в інтерв’ю телеведучому Василю Голованову на YouTube.

За його словами, подібні висновки ґрунтуються не лише на особистих відчуттях, а й на спілкуванні з міжнародними партнерами та обговореннях на високому рівні.

«Я скажу вам те, про що не говорять публічно. Я зробила цей висновок, спираючись на спілкування у Сполучених Штатах Америки, у Вашингтоні, а також на розмови, які піднімала Алеся Бацман на Мюнхенській конференції з провідними світовими лідерами», — зазначив він.

Коментуючи свою позицію, він наголосив, що говорить не те, що хочуть почути, а те, що вважає правдою

«Ми ж правду говоримо, ми ж не говоримо те, що хочуть чути, ми говоримо так, як ми вважаємо, так, як ми відчуваємо. За моїми відчуттями, згідно з великою кількістю інформації, війна ризикує не закінчитися ніколи. Тобто, я б це сказав, війна навсегда», — заявив Гордон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп від «Слуги народу», член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що навесні для України відкриється реальне вікно можливостей для завершення війни.

Окрім того, астролог Алакх Ніранжан вважає, що війна в Україні може закінчитися ще 2026 року, а саме — навесні або до середини літа.

