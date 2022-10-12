Війна стала провальною для Путіна, в Росії заговорили про два сценарії для "фюрера" - Politico

Вперше за понад 20 років політичні опоненти президента-диктатора РФ Володимира Путіна вважають ймовірною його відставку. Щобільше - вони навіть сперечаються щодо кандидатури його наступника. Відбувається це на тлі провалів окупантів у розпочатій в Україні війні.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Зазначається, що війна в Україні обертається проти Путіна та підриває його непереможність. Наслідки цього не забарилися: у вищому керівництві з'явилися люди, які критикують дії військово-політичного командування.

"Чиновники тепер, схоже, намагаються скористатися політичним ландшафтом, що змінюється. Джерела в Кремлі стверджують про спалахи публічного інакомислення з боку представників російської еліти, зокрема чеченського лідера Рамзана Кадирова та керівника групи "Вагнера" ​​Євгена Пригожина", - повідомляється.

Колишній російський прем'єр Михайло Касьянов переконаний, що влада "фюрера" може раптово ослабнути. За його словами, "за три-чотири місяці відбудуться кардинальні зміни".

Інші опоненти Путіна поки від прогнозів утримуються, але вважають, що війна стає причиною поворотного моменту та початку кінця очільника Кремля.

У матеріал наголошують, що Кадиров та Пригожин уникали прямого засудження Путіна, а це в інтересах Кремля. Адже таким чином залишається можливість перекласти відповідальність за провали в Україні на Міноборони та генералітет. Путін вже до цього вдався, коли дорікнув Міноборони за недоліки оголошеної мобілізації. Втім, ні своєму "кухарев" Пригожину, ні чеченцеві Кадирову Володимир Путін не дорікає, незважаючи на критику.

Опозиціонер Михайло Ходорковський заявив, що в агресорці Росії чітко видніються ознаки внутрішньої боротьби за владу між двома альянсами: "партії війни" на чолі з Кадировим і Пригожиним та протиборчою фракцією, що складається з органів безпеки, мінстра оборони Сергія Шойгу та керівника генштабу Валерія Герасимова.

Ходорковський описав два можливі сценарії, якщо війна і надалі буде провальною для Путіна. Перший сценарій: два табори об'єднаються і вимагатимуть відставки президента. Новим лідером РФ стане прем'єр-міністр Михайло Мішустін, розпочнеться боротьба за те, хто його контролюватиме. Другий сценарій: зіткнення між двома альянсами.

До слова, Ходорковський не впевнений, що Путін зможе пережити наслідки своєї війни. "Я більше не вважаю його прагматичним. Він все більше покладається на свої емоції", - наголосив опозиціонер.

Напруга в Кремлі

Видання "Медуза" пише, що у Кремлі президента Володимира Путіна бояться, але більше не поважають через згубні рішення, які "фюрер" ухвалює сам. Путін ставить "російські еліти" перед фактом. Але це не завжди підтримує керівна гілка Росії.

Американська розвідка інформує, що в оточенні президента Путіна знайшовся сміливець, який висловив незгоду безпосередньо російському президенту з приводу його ведення війни в Україні

Військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що диктатору вже почали шукати заміну. В РФ називають багато імен, але там шукають тихого та слухняного кандидата.

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