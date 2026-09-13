Війна стала сенсом існування Путіна: експерт пояснив, чому її «вже неможливо зупинити»

Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

Диктатор Путін вважає, що війна проти України розвивається відповідно до його плану та зрештою завершиться перемогою Росії.

Про це заявив Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», на Radio NV.

Реклама

Експерт зазначив, що в Україні є переконання у можливості вистояти у війні, однак бачення ситуації з боку Путіна кардинально відрізняється.

Реклама

«Це ми переконані, що Путін повоює, повоює, він нічого не зможе з Україною зробити, ми вистоїмо. Чому таке переконання? Ми хочемо перемоги, ми не хочемо віддавати свої території, ми не хочемо війни. Але це про нас. А тепер про Путіна.

Путін вважає, що все йде за його планом. Заяви Путіна абсурдні, з незрозумілими населеними пунктами, з незрозумілими дедлайнами.

Я не знаю, хто там кому бреше, хтось свідомо бреше чи введений в оману, але вони переконані, що війну виграють, от-от і Україна впаде», — сказав він.

За словами Лакійчука, для Путіна та соціально-політичної системи, яку він сформував у Росії, війна фактично перетворилася на основний сенс існування.

Реклама

«Зупинити її вже неможливо», — додав Лакійчук.

Раніше повідомлялося, що Росія не збирається припиняти бойові дії проти України навіть у разі проведення переговорів щодо можливого мирного врегулювання.

Ми раніше інформували, що у Кремлі цинічно відреагували на готовність Зеленського зустрітися з Путіним.

Новини партнерів