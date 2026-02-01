Війна стає надто дорогою: у Путіна звужується "вікно" для вигідної угоди про мир — Bloomberg

Російські рублі / © Reuters

Прагнення Кремля досягти максимальних територіальних результатів у війні проти України дедалі сильніше тисне на російські фінанси та може зменшити простір для маневру у мирних переговорах.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За даними агентства, російська влада стикається зі зростанням бюджетного дефіциту через високі витрати на війну. Посадовці побоюються, що цього року витрати знову перевищать заплановані показники, якщо фінансування бойових дій доведеться збільшувати. У зв’язку з цим у Москві шукають додаткові джерела надходжень — до 1,2 трильйона рублів, аби втримати ключові бюджетні параметри.

Йдеться приблизно про додаткові 0,5% ВВП понад уже запланований дефіцит на рівні 1,6% ВВП. На ситуацію впливають нижчі доходи від енергоносіїв, а також зміцнення рубля, яке зменшує бюджетні надходження від експорту.

Bloomberg також наводить оцінку директора Carnegie Russia Eurasia Center у Берліні Олександра Габуєва, який вважає, що політичні процеси у США можуть стати додатковим чинником для Кремля. Зокрема, увага президента Дональда Трампа поступово зміщується до проміжних виборів у Конгрес.

За словами експерта, нинішні пропозиції щодо припинення війни можуть бути для Москви одними з найвигідніших за останні роки. Якщо ж політичний баланс у Конгресі зміниться, можливості для маневру в адміністрації США можуть звузитися.

Окрему проблему становлять нафтові доходи. Через санкції та цінові обмеження російські виробники змушені продавати нафту дешевше. Бюджет РФ на 2026 рік розрахований, виходячи з ціни 59 доларів за барель Urals і курсу понад 92 рублі за долар. Натомість фактичні показники нижчі за ціною на нафту і вищі за курсом рубля, що може призвести до суттєвого недоотримання доходів.

За підрахунками агентства, у такому разі нафтогазові надходження можуть скоротитися до 6,75 трильйона рублів, що потенційно створить дефіцит майже у 2,2 трильйона рублів.

Bloomberg нагадує, що торік російський уряд уже був змушений різко переглянути цільовий дефіцит бюджету — з 0,5% до 2,6% ВВП, а наприкінці року навіть урізати витрати, щоб утримати показники в запланованих межах.

Аналітики вважають, що за таких умов фінансовий тиск може стати для Кремля одним із ключових факторів у подальших рішеннях щодо війни та переговорів.

Водночас попри активізацію дипломатичних процесів, Росія не демонструє реальної готовності до завершення бойових дій. Натомість Кремль використовує тактику затягування часу, постійно висуваючи нові умови та імітуючи переговорний процес.