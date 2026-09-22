Війна Трампа з медіа вийшла на новий рівень: Білий дім запустив власний цілодобовий канал Trump TV

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Білий дім офіційно запустив цілодобовий канал Trump TV на YouTube. Новий проєкт транслює виступи президента США Дональда Трампа та заходи адміністрації на тлі гострого конфлікту з медіа.

Про це Білий дім повідомив у соцмережі Х.

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На офіційному YouTube-каналі Білого дому запустили новий медійний проєкт TRUMP TV. Трансляція стартувала в ніч проти 22 вересня, а першим контентом, який показали глядачам, стала інавгурація Трампа 2024 року.

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Як зазначається в анонсі, в ефірі демонструватимуть ключові виступи президента США, найцікавіші відеозаписи та добірки яскравих моментів.

«TRUMP TV вже доступний. Цілодобово, оновлюється в режимі реального часу, найкращі моменти минулих років, оголошення та найсвіжіші новини від адміністрації — все в одному місці. Не всі важливі події досі показували по телевізору, тепер це можливо», — сказано в анонсі.

Конфлікт Трампа зі ЗМІ — що відомо

Запуск нового проєкту відбувся на тлі напружених відносин Трампа з американськими засобами масової інформації.

Нагадаємо, Трамп позбавив доступу до Білого дому журналістів CNN, Politico та MS NOW, звинувативши їх у поширенні «фейкових новин» та корупції через державні контракти. Президент США пригрозив застосувати аналогічні обмеження й проти інших медіа.

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Видання MS NOW, CNN та Politico подали судовий позов проти адміністрації Трампа через анулювання акредитацій та позбавлення журналістів доступу до Білого дому. Медіа звинувачують владу в наступі на свободу преси та порушенні Першої поправки до Конституції США.

Через бойкот медіа та відмову телеканалів надати обладнання на відкритті вертолітного майданчика Білого дому виступ Трампа 21 вересня минув без професійних мікрофонів і супроводжувався проблемами зі звуком. Основні американські телемережі призупинили участь у президентському пулі на знак солідарності з колегами, яких позбавили акредитації.

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