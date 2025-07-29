Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поставив Росії і диктатору Путіну новий дедлайн-ультиматум: від сьогоднішнього дня Москва має 10 днів для досягнення домовленостей щодо України.

Про це глава Білого дому заявив сьогодні, 29 липня, під час розмови з журналістами.

«Знаєте що, я вам зараз скажу. Хочете великої сенсації? Ви готові? Десять днів від сьогодні. Зрозуміло? Я даю Путіну 10 днів, починаючи від сьогоднішнього дня«, — сказав президент США.

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Він уточнив, що на 11-й день Вашингтон запровадить проти РФ мита та «інші речі».

«Ми збираємося запровадити тарифи та інші речі. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо вона, очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми збираємося запровадити тарифи та різні інші речі. Це може вплинути на них, а може й не вплинути», — зазначив очільник Білого дому.

Також Трамп був змушений визнати, що війна в Україні триватиме довго.

«Війна в Україні затягнеться надовго, проте її можна було б легко залагодити», — вважає американський президент.

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Також він поскаржився на російського диктатора: «Я не отримав жодної відповіді від Путіна. Це ганьба».

Раніше президент США Дональд Трамп уже говорив, що вирішив суттєво скоротити терміни свого ультиматуму для диктатора РФ Володимира Путіна — з 50 днів до 12.