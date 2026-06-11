Війна триває довше за Першу світову: Newsweek назвав 5 тривожних сигналів для Путіна

5 головних ознак того, що Путін втрачає контроль над війною

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Повномасштабна російська війна в Україні перетнула похмуру віху: 1569 днів. Станом на 11 червня повне вторгнення тривало довше, ніж Перша світова війна, конфлікт, з яким вже можна порівняти жорстокі брудні окопи української лінії фронту.

І хоча Україна не перемогла, а Росія ще не розвалилася, для Путіна є п’ять тривожних сигналів. Американське видання Newsweek назвало ці сигнали.

Годинник війни став обвинувальним актом проти РФ

Спочатку Кремль робив ставку на швидке завоювання. Проте затяжна війна, яка за масштабами вже нагадує Першу світову, стала пасткою для Путіна.

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У виданні зауважують, що поки Росія спалює ресурси та шукає підтримки у КНДР і Китаю, Україна використала цей час із користю: інтернаціоналізувала постачання, масштабувала виробництво безпілотників та наростила власний ракетний потенціал. Кожен додатковий рік війни руйнує міф про «непереможну Росію» та викриває її неспроможність здолати меншого сусіда.

2. Карта війни більне не винагороджує Путіна

Найважливішим попереджувальним знаком є ​​територіальний. Інститут вивчення війни (ISW) 1 червня оцінив, що російські війська взяли під контроль або проникли на територію України приблизно на 41 квадратний кілометр у період з грудня 2025 року по травень 2026 року, втративши при цьому контроль над приблизно 281 квадратним кілометром, якщо враховувати лише повністю контрольовані ними території.

За аналогічний період роком раніше російські війська просунулися приблизно на 516 квадратних кілометрів, що означає, що цьогорічний показник склав менше 8 відсотків від попереднього темпу, йдеться в оцінці ISW.

«Якщо розглядати цю картину ретельніше, вона шкодить Москві. Путін все ще може вбивати та руйнувати, але карта війни вже явно не винагороджує його за це», — зауважують у статті.

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3. Тил Росії стає фронтом

Путін намагався побудувати асиметричну війну, де страждає лише Україна, а громадяни РФ залишаються в спокійній обстановці. Цій угоді з російським суспільством настав кінець. Українська кампанія глибоких ударів перетворила глибокий тил Росії на зону бойових дій.

Кампанія глибоких ударів України — це ще одна ознака того, що війна, яку Путін намагався обмежити своїм сусідом, продовжує просочуватися назад у Росію.

«Удари не повинні за одну ніч паралізувати російську військову машину, щоб мати значення. Вони просто повинні зробити тил менш передбачуваним, дорожчим і більш помітним для російської громадськості, яку довго заохочували сприймати війну як віддалену операцію», — зазначають у виданні.

4. Наземний міст перетворюється на пастку

Росія побудувала наземний міст до Криму. Тепер Україна намагається перетворити його на платну дорогу, що оплачується вантажівками.

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Ще є маршрут Р-280, який російська окупаційна влада перейменувала на маршрут «Новоросія», з’єднує Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь. Українські підрозділи безпілотників встановили вогневе керування дорогою, вражаючи російську військову техніку на трасі та відслідковуючи ті, хто намагався проскочити повз ґрунтовими дорогами та польовими стежками.

Росія заблокувала маршрут наприкінці травня через атаки безпілотників, повідомили у ЗСУ, а рух на Чонгарському мосту, який веде коридор до Криму, було призупинено після чергових українських ударів у червні.

5. Брак особового складу тепер і в Росії

За даними британської розвідки (GCHQ) станом на червень 2026 року, загальні втрати РФ (убиті та поранені) наблизилися до позначки у 500 000 солдатів. Через це темпи наступу у 2026 році скоротилися вдвічі.

У Росії гостро постала проблема якості живої сили. На фронт масово повертають військових із важкими пораненнями голови, переломами та медичними висновками про повну непридатність. Крім того, аналітики зазначають, що мобілізація стає дедалі дорожчою для російського бюджету: суми виплат контрактникам зростають, але кількість людей, готових воювати за гроші, неухильно зменшується. У Росії закінчуються дешеві та якісні людські ресурси.

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Звіти про витрати федерального та регіонального бюджетів показують, що Росія протягом останніх двох років щомісяця вербувала від 30 000 до 40 000 контрактників, але цей набір стає неухильно дорожчим, а кількість чоловіків, готових йти на війну за гроші, зменшується.

У виданні пояснюють, що в Росії не закінчуються люди. У неї закінчуються дешеві та хороші варіанти.

Замість висновку: Ще не коло перемоги, але тренд очевидний

Newsweek закликає не впадати в ейфорію. Росія залишається смертельно небезпечною — вона продовжує тероризувати українські міста, зокрема використовуючи новітні гіперзвукові ракети «Орешник»

У виданні нагадали, що Росія все ще окуповує територію України, все ще здійснює масовані атаки.

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Однак успіх і небезпека — це різні речі. Путін змушений спалювати все більше людей заради все меншої території, а його власний тил палає — воєнний годинник перетворився на бухгалтерську книгу, де витрати Кремля вже давно перевищують будь-які здобутки.

«Путін може продовжувати війну. Питання в тому, чи її продовження все ще доводить силу перемоги, чи все більше викриває ціну його нездатності її припинити», — підсумували у Newsweek.

Раніше колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що переговори між Україною, США та Росією «фактично припинені, і це добре».

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