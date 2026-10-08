Війна у глухому куті: Марко Рубіо назвав два шляхи подальшого розвитку подій

Марко Рубіо / © Associated Press

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Війна в Україні опинилася у стратегічному глухому куті, а перспектив для її завершення шляхом переговорів наразі майже немає.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю Ekathimerini.com.

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За його словами, війна триває вже п’ятий рік і явно пішла не так, як спочатку планував Володимир Путін.

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«Я не думаю, що це був план Путіна, тому вона пішла не так, як він задумав. І, на жаль, зараз склалася стратегічна тупикова ситуація, що дуже небезпечно», — сказав Рубіо.

Він зазначив, що такий глухий кут зазвичай можна подолати двома шляхами — переговорами або ескалацією з одного чи обох боків, яка зрештою може вийти за межі початкового конфлікту.

За оцінкою Рубіо, наразі перспектив для дипломатичного врегулювання немає, хоча США готові сприяти переговорам.

«Ми готові зіграти будь-яку можливу роль у цьому процесі. Ми намагалися в минулому, але поки безуспішно», — заявив він.

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Однією з головних перешкод Рубіо назвав позицію Росії щодо Донецької області. За його словами, Москва визначає перемогу як встановлення повного контролю над Донеччиною і продовжує наполягати на цій цілі.

«Ця умова для України просто неприйнятна», — наголосив держсекретар.

США побоюються подальшої ескалації

Рубіо також заявив, що Вашингтон із занепокоєнням стежить за можливим розширенням конфлікту.

Він нагадав про атаку безпілотників на кілька суден у Чорному морі та зазначив, що США побоюються диверсійних операцій у сусідніх країнах, які можуть вийти з-під контролю.

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Окремо держсекретар звернув увагу на ризики для української енергетики взимку.

«Є явні ознаки того, що Росія скористається майбутньою зимою, щоб знищити залишки електромережі України і змусити її капітулювати», — сказав Рубіо.

Водночас, за його словами, Україна стала ефективніше завдавати далекобійних ударів углиб території Росії.

Рубіо наголосив, що у світі дедалі більше побоюються, що війна може вийти за нинішні межі та перерости у ширший конфлікт.

США, за його словами, продовжуватимуть шукати будь-які можливості для переговорного врегулювання, хоча наразі досягти його не вдається.

«Ми вважаємо, що це було б вигідно і Росії, і Україні, але поки це виявляється важкодосяжним», — підсумував Рубіо.

Мирні переговори з РФ — останні новини

Україна прагне відновити тристоронній формат переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, під час візиту американських переговірників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа сторони вже обмінялися позиціями через США.

У Києві розділяють переговорний процес на два напрями: глобальний трек досягнення справедливого миру та окремі заходи зі зміцнення довіри. До останніх належать, зокрема, можливе перемир’я в Чорному морі та припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

У МЗС також зазначали, що американські переговірники отримали від українських військових детальні брифінги про реальну ситуацію на фронті, щоб мати альтернативу російській версії подій.

Речник МЗС Георгій Тихий 7 жовтня заявив, що Україна готова до тристоронньої зустрічі вже протягом жовтня і тепер очікує на відповідний сигнал від Москви.

«Як і раніше, ми переконані, що саме рівень лідерів міг би принести найбільш проривні результати для досягнення миру, але Україна готова і до зустрічі в тристоронньому форматі Україна-Росія-Сполучені Штати на інших рівнях», — сказав Тихий.

За його словами, Київ також готовий обговорювати кілька варіантів припинення вогню. Загалом опрацьовуються п’ять різних режимів, серед яких — повне і безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще в березні 2025 року в Джидді.

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