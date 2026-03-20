Війна в Ірані зупинила мирні переговори та дає Путіну шанс для нових ударів по Києву — The Independent

Володимир Путін / © Associated Press

Ніхто в Лондоні, Брюсселі чи будь-якій іншій європейській столиці не стверджує, що Україна втратила свою значущість, але західним дипломатам та чиновникам важко знайти достатньо ресурсів, щоб одночасно вирішувати дві великі кризи. Війна в Ірані настільки поглинула адміністрацію Трампа, що переговори про мир за посередництва США опинилися на нижчих щаблях пріоритетів.

Про це пише видання The Independent.

На думку журналістів видання, загроза є реальною для України. Запаси американських ракет ППО виснажуються, оскільки вони використовуються для захисту від іранських дій помсти по всьому Близькому Сході. Нафта тим часом дорожчає, а це грає на руку президентові РФ Володимиру Путіну.

«Оскільки мирні переговори щодо України за посередництва США призупинені через війну на Близькому Сході, очікується, що президент Росії Володимир Путін спробує розширити свої військові здобутки шляхом нових наступальних операцій проти свого південного сусіда, що може ще більше посилити тиск на Київ», — зазначає медіа.

Видання додає, що в західних альянсах з’являються нові ознаки розколу, а Путін та його генерали обмірковують плани весняно-літньої кампанії на лінії фронту протяжністю понад 1200 кілометрів.

Як війна проти Ірану допомагає Путіну — останні новини

Конфлікт навколо Ірану став для Кремля неочікуваним подарунком від США. Зростання світових цін на енергоносії та підвищений попит на російську нафту приносять значні додаткові доходи.

За підрахунками Financial Times, Москва заробляє до 150 млн доларів на день додаткових бюджетних надходжень від податків на продаж нафти і може отримати від 3,3 до 4,9 млрд доларів до кінця березня.

Зростання цін також змусило США тимчасово послабити частину нафтових санкцій, дозволивши країнам купувати російську нафту, що застрягла в морі. Це прикре рішення не лише дає Москві додаткові кошти, а й підриває західну єдність. Воно підсилює наратив Путіна про те, що Захід, особливо США, не готовий нести реальні втрати заради підтримки Києва.

У Politico також писали, що від війни в Ірані Путін виграє найбільше. Журналісти вказують, що хоча напад на Іран і підриває заяви Москви про підтримку своїх союзників, конфлікт вже приносить користь російській економіці. Це дає Кремлю всі можливості стати одним із головних бенефіціарів розширеного конфлікту на Близькому Сході.

У Кремлі відкрито заявляють, що тристоронні переговори перебувають зараз на паузі через війну на Близькому Сході.