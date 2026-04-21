Президент Росії Володимир Путін

Шведська розвідка та експерти ISW викрили масштабну брехню Кремля про стан російської економіки. Поки президент РФ Володимир Путін заявляє про стабільність, реальний дефіцит бюджету виявився на 30 млрд дол. більшим. Нафтові доходи більше не рятують агресора.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Оцінки шведської розвідки загалом збігаються з тривалими висновками ISW про серйозні проблеми, які переживає російська економіка, а також про спроби Кремля приховати реальний стан справ, створюючи ілюзію здатності РФ безперервно вести війну.

Як повідомляє видання Financial Times, очільник Служби військової розвідки та безпеки Швеції генерал-лейтенант Томас Нільссон зазначив, що російській економіці не вдалося відновитися навіть попри підвищення цін на нафту, спричинене війною на Близькому Сході. За його словами, для покриття бюджетного дефіциту Росії необхідно, щоб ціна на нафту Urals перевищувала 100 дол. за барель щонайменше рік, а для подолання ширших економічних проблем цей рівень має утримуватися значно довше.

Труднощі РФ у фінансуванні війни

Нільссон також попередив, що у разі стабілізації нафтових цін і збереження перемир’я на Близькому Сході Росія може зіткнутися з додатковими труднощами у фінансуванні війни проти України. Він наголосив, що нинішня модель економічного зростання є нестійкою і не дозволяє компенсувати втрати техніки на фронті. Крім того, більшість оборонних галузей РФ, за винятком виробництва дронів, залишаються збитковими, уражені корупцією та залежать від державного кредитування.

Висновки шведської військової розвідки узгоджуються з оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, згідно з якими акцент на оборонній промисловості завдає шкоди цивільним секторам економіки, а значні втрати на полі бою додатково підривають економічну стабільність Росії.

Росія бреше про стан своєї економіки

Окремо Нільссон зазначив, що, за даними розвідки, Кремль системно викривлює статистику, намагаючись переконати західні країни у стійкості російської економіки до санкцій і надмірних військових витрат. Він підкреслив, що фактичний рівень інфляції може сягати близько 15%, тоді як офіційно заявлений показник становить 5,86%. Також, за оцінкою очільника шведської розвідки, російська влада занизила бюджетний дефіцит приблизно на 30 млрд дол.

«ISW вже тривалий час вважає, що реальний рівень інфляції в Росії вищий за офіційні заяви Кремля, а також що Кремль поширює наративи, які перебільшують економічну стійкість країни, щоб посилити свої позиції на переговорах«, — зауважили аналітики.

Нагадаємо, наприкінці березня ISW писав, що Кремль намагається приховати реальний стан економіки, хоча офіційні дані свідчать про спад. У січні 2026 року ВВП РФ впав на 2,1%, а рекордно низьке безробіття (2,2%) насправді є критичним дефіцитом кадрів, що розганяє інфляцію. Путін визнав залежність від енергоринків і закликав компанії гасити борги за рахунок нафтодоходів, що фактично спростовує заяви про «недієвість» санкцій. Водночас золоті резерви Центробанку скоротилися до мінімуму від початку війни (74,3 млн унцій), а падіння світових цін на золото через конфлікт на Близькому Сході позбавляє РФ фінансової подушки.