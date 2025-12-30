Війна в Україні, Китай і США: журналіст зробив прогноз на 2026 рік

Володимир Путін, Сі Цзіньпін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

Війна в Україні може бути врегульована 2026 року, але на вигідних для президента Росії Володимира Путіна умовах. Потуга Китаю зростатиме, а його стратегія захоплення Тайваню ставатиме чіткішою. А президент США Дональд Трамп ще більше дистанціюватиме свою державу від Європи.

Таку думку у своєї статті висловив редактор BBC з міжнародних питань Джон Сімпсон.

Що буде з війною в Україні 2026 року?

На думку Сімпсона, прийдешній 2026 рік видається справді важливим. Президент України Володимир Зеленський цілком може відчути себе змушеним погодитися на мирну угоду, відрізавши значну частину території держави.

«Чи буде достатньо надійних гарантій, щоб зупинити президента Путіна від спроб повернутися за новими здобутками через кілька років? Для України та її європейських союзників, які вже відчувають, що перебувають у стані війни з Росією, це ключове питання», — зазначається у статті.

Європейським країнам доведеться взяти на себе значно більшу відповідальність за підтримку України. Водночас можливий відхід Сполучених Штатів, про який час від часу лунають погрози, означатиме для Європи надзвичайно серйозне навантаження.

Чи здатен нинішній конфлікт перерости у ядерну війну?

Журналіст констатував, що Путін схильний до ризику. Обережніший політик навряд чи зважився б на повномасштабне вторгнення до України в лютому 2022 року. Його оточення регулярно вдається до моторошних погроз знищити Велику Британію та інші європейські держави за допомогою новітніх зразків російського озброєння, тоді як сам Путін зазвичай формулює свої заяви значно стриманіше.

«Поки американці залишаються активними членами НАТО, ризик того, що вони можуть відповісти власним нищівним ядерним ударом, усе ще занадто великий. Принаймні поки що», — йдеться в матеріалі.

Напад Китаю на Тайвань

Що стосується Китаю, то останнім часом очільник КНР Сі Цзіньпін утримується від прямих погроз на адресу самоврядного Тайваню. Водночас два роки тому тодішній очільник ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Сі доручив Народно-визвольній армії бути готовою до можливого вторгнення на острів до 2027 року.

«Якщо Китай не зробить якогось рішучого кроку для встановлення контролю над Тайванем, Сі Цзіньпін може виглядати досить слабким. А цього він не захоче. Можна подумати, що Китай нині занадто сильний і заможний, щоб зважати на внутрішню громадську думку. Це не так», — зазначає Сімпсон.

Третя світова війна

Автор статті вважає, що надалі вплив Китаю лише посилюватиметься, а стратегія захоплення Тайваню — ключова амбіція Сі — набуватиме дедалі чіткіших обрисів.

«Можливо, війна в Україні буде врегульована, але на умовах, вигідних президентові Путіну. Він може отримати свободу повернутися по нові українські території, коли буде готовий», — вказано в публікації.

Щодо Трампа, то навіть у разі обмеження його політичного впливу після проміжних виборів у листопаді, він, ймовірно, ще більше віддалятиме США від Європи. З європейської перспективи майбутнє має вкрай тривожний вигляд.

«Якщо ви думали, що Третя світова війна буде перестрілкою з використанням ядерної зброї, подумайте ще раз. Набагато ймовірніше, що це буде сукупність дипломатичних і військових маневрів, у результаті яких розквітне автократія. Це може навіть поставити під загрозу сам західний альянс. І цей процес уже розпочався», — резюмував журналіст.

До слова, на думку експерта Павла Лакійчука, Кремль не розглядає припинення бойових дій як пріоритет і готує армію до активної війни щонайменше до кінця 2026 року. Попри мирні ініціативи Трампа та обговорення гарантій безпеки на Заході, Путін ставить питання припинення вогню на останнє місце, висуваючи завідомо неприйнятні умови.