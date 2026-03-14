Війна в Україні / © Associated Press

Конфлікт між Росією та Україною, у який залучені кілька авторитарних держав, а Україну підтримує більшість країн Заходу, має значно більший потенціал перерости у Третю світову війну, ніж нинішня криза на Близькому Сході, попереджає колишній дипломат США.

Про це в етері Еспресо розповів колишній посол США в ОБСЄ та колишній старший директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю ведучому програми Студія Захід Антону Борковському.

«Без сумніву, світ став значно нестабільнішим. Нині існує набагато менше правил, що визначають взаємодію між державами. Тож теоретично ми можемо опинитися на межі Третьої світової війни майже будь-коли», — зазначив Карпентер.

Він додав: «На мою думку, війна між Росією та Україною має більший потенціал призвести до Третьої світової, ніж нинішня криза на Близькому Сході. Імовірно, вона буде відносно короткочасною, хоча її наслідки залишаться, адже Іран і надалі провадитиме свою діяльність, а чинний режим, найімовірніше, збереже владу».

Дипломат також підкреслив, що режим, який є природним ворогом США та Заходу, імовірно, продовжить шукати помсти у найближчі місяці та роки. Водночас ситуація на Близькому Сході, за його словами, зрештою згасне і не призведе до глобального конфлікту.

«Натомість війна між Росією та Україною, до якої залучені Північна Корея, Китай та Іран, а також більшість країн Заходу, що підтримують Україну, має значно більший потенціал перерости у конфлікт масштабу Третьої світової війни. Росія залучає на свій бік інші автократичні держави, тоді як Україну підтримує більшість ліберальних демократій світу», — додав Майкл Карпентер.

Раніше повідомлялося, що представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що майбутні мирні угоди щодо України або Ірану базуватимуться виключно на вигоді для Сполучених Штатів.

Ми раніше інформували, що українські військові зупинили просування окупантів на півночі Харківщини та досягли локальних успіхів на Костянтинівському напрямку.