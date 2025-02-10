Війна в Україні могла б закінчитися швидше: що сказали Шольц і Мерц на дебатах

Зокрема, обидва політики погодилися у думці про неможливість членства України в НАТО на сьогодні.

Кандидати на посаду канцлера Німеччини Олаф Шольц та Фрідріх Мерц заявили, що війна в Україні має завершитися якнайшвидше, і що Берлін повинен продовжувати потужну військову підтримку Києва.

Про це політики заявили на теледебатах, повідомляє DW.

Шольц сказав: "Було б добре, якби ця війна нарешті закінчилася".

"Сотні тисяч людей загинули через руйнування, які Росія спричинила в Україні, вбивства, спричинені ракетами, через усе, що там відбувається щодня", – додав політик.

Водночас Мерц озвучив переконання, що трирічна війна "могла б закінчитися швидше, якби Україні допомагали сміливіше і менше вагаючись". Політик вважає, що зараз слід почекати та подивитися, що планує уряд США, адже "без Америки тут не вийде". Проте політик наголосив, що жодні рішення не мають ухвалюватися без української участі, "і було б добре, якби європейці мали спільну думку, а в ідеалі, навіть спільну стратегію разом з Америкою".

Кандидати також відповіли на запитання, як вони бачать можливість у майбутньому захистити Україну від вторгнення Росії. Так, Шольц назвав важливим те, аби США дали сигнал Росії про продовження підтримки України – як це зробила Німеччина – інакше президент РФ Володимир Путін не відступить.

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"Ми повинні допомогти Україні мати сильну армію. Тому що її економіка не зможе фінансувати армію такого розміру, яка потрібна для захисту. Це перше, що важливо з гарантіями безпеки, які ми погоджуємо", – сказав політики.

Він також нагадав що Німеччина – друга держава за обсягами наданої Україні допомоги.

Однак Шольц вкотре наголосив, що не допускає думки про передавання Києву далекобійної зброї. Він аргументував це необхідністю "гарантувати, щоб війна не переросла у війну між Росією та НАТО".

Щодо членства України в НАТО як безпекової гарантії кандидат у канцлери Німеччини зауважив, що "американський уряд це відкидає", і політик особисто не бачить такого варіанту у сьогоднішній ситуації.

Мерц погодився, що членство України в Альянсі наразі не є можливим через війну. Політик погодився і з необхідністю надання військової допомоги Києву. Щодо Taurus кандидат на посаду канцлера заявив, що "завжди говорив – постачання цих крилатих ракет має бути скоординовано у межах Євросоюзу". У цьому контексті він згадав, що у Євросоюзі, перспективу членства в якому Україна вже має, існують зобов’язання щодо взаємодопомоги, схожі до тих, які передбачені Договором про НАТО.

Мерц додав, що не має ілюзій щодо Росії.

"Протягом наступних кількох років нам доведеться підготуватися до того, що РФ продовжуватиме агресивні військові дії проти Заходу та Європи", – сказав політик.

До слова, в кінці грудня 2024 року Мерц висловив думку, що до припинення вогню в Україні ще дуже далеко.