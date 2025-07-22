Війна в Україні може стати "Афганістаном для Трампа": Bloomberg розкрив деталі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Для президента Дональда Трампа участь США у війні в Україні може стати тим самим, чим війна в Афганістані була для його попередника Джо Байдена.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, на перший погляд це порівняння може здатися надуманим, адже США не направляли війська в Україну, а лише надають їй допомогу.

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«Однак для президента Дональда Трампа є схожість: врегулювання конфлікту — завдання не з легких, і що довше він затягується, то сильніше він ризикує опинитися в лещатах відповідальності — а можливо, і провини», — наголошується в статті.

Більш глибоке втягування в конфлікт викличе гнів прихильників руху «Зробимо Америку знову великою», пише Bloomberg.

«Але якщо дозволити Росії стабільно набирати обертів, при цьому не надаючи додаткової допомоги, Трамп може виглядати слабким і зіткнутися зі звинуваченнями в тому, що він зробив недостатньо, щоб зупинити Путіна», — йдеться у статті.

Водночас Трамп наполегливо прагне дистанціюватися від конфлікту, неодноразово заявляючи, що за його правління війна ніколи б не почалася, і даючи зрозуміти, що він не несе відповідальності за її результат.

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У чому полягає проблема для Трампа

За кілька місяців до переобрання Трампа в листопаді оглядач Washington Post Марк Тіссен попередив республіканців про небезпеку блокування додаткової допомоги Україні.

«Для республіканців настав час вибору: якщо ви не хочете бути звинуваченими в падінні Києва так само, як Байдена звинувачують у падінні Кабула, відправте військову допомогу Україні», — написав він.

У лютому цього року, президент Ради з міжнародних відносин Майкл Фроман висловився так само різко, заявивши, що поспішна угода стане «серйозною помилкою», яка також підірве прагнення Трампа виглядати миротворцем.

«Якщо ви думали, що таліби, які прямують на американських „Хаммерах“ по Кабулу, виглядають не дуже, уявіть собі росіян, які їдуть колоною танків „Абрамс“ по Харкову», — написав Фроман.

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Проблема для американського президента полягає в тому, що деякі з його найзатятіших прихильників стверджують прямо протилежне — що більш глибоке втручання США обернеться для Трампа крахом, пише видання.

«Якщо президент Трамп продасть їм наступальну зброю, здатну завдати удару глибоко всередині Росії, я не бачу, як уникнути перетворення цього на війну Трампа», — заявив соратник Трампа Стів Беннон.

Нагадаємо, озвучений президентом США Дональдом Трампом ультиматум для Росії у 50 днів спливає 2 вересня. Він передбачає, що якщо протягом цього часу Москва не укладе мирну угоду з Києвом, США запровадять тарифи у 100% проти країн, які купують російську нафту.