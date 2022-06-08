Війна в Україні може тривати і після 2022 року: у Світовому банку заявили, що ймовірність росте

Війна в Україні може тривати і після 2022 року: у Світовому банку заявили, що ймовірність росте

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі висловив думку, що на сьогодні зростає ймовірність продовження повномасштабна війни Росії проти України і після 2022 року.

Він також заявив, що активні бойові дії впливають на ВВП України.

Про це Банерджі розповів агентству "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, ймовірність того, що війна може продовжуватися і після 2022 року, нині зростає", – сказав регіональний директор Світового банку.

Він також повідомив, що банк не змінив свого прогнозу падіння ВВП України 2022 року і вважає, що економіка країни скоротиться на 44%.

Водночас СБ не може бути впевненим у своїх попередніх прогнозах щодо відновлення в середньостроковій перспективі через тривалу війну в Україні, коли в деяких регіонах тривають активні бойові дії.

"Оскільки ВВП зазнає впливу через те, що активні бойові дії продовжуються на досить значній території країни, а решта України страждає від обстрілів, що завдає відповідних збитків для інфраструктури, майна і, отже, коштів для існування та робочих місць", – пояснив Банерджі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив – що більше буде сказано про Україну у світі, то швидше вдасться закінчити війну.