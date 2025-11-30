ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
382
Час на прочитання
3 хв

Війна в Україні набуває ознак світової — Залужний

Колишній головком ЗСУ наголосив, що війна піддається змінам, які відбуваються відповідно до змін політики.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Валерій Залужний

Валерій Залужний / © Associated Press

Війна в Україні дедалі більше набуває ознак світової за рівнем глобального впливу та наслідків.

На цьому наголосив посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний в колонці для LIGA.net.

«Станом на кінець 2025 року війна в Україні триває вже дванадцятий рік. І з абсолютною впевненістю можна сказати, що вона дедалі більше має ознаки світової. Так, за кількістю своїх жертв вона все ще не набрала обсягів світової, проте за рівнем глобального впливу та наслідків — вже ось-ось готова запустити свій небезпечний рахунок», — зазначив український генерал.

Як підтвердження цього глобального впливу української війни Залужний навів приклад, коли «начебто сильні особистості сучасного світу стверджували про можливі швидкі рішення і довгоочікуваний мир». Але, як наголосив дипломат, мир «досі не настав».

Ексголовком ЗСУ зазначив, що в той час, коли завданням вищого військового командування є знищення бойових сил ворога, «метою війни є завоювати мир, що відповідає умовам політики, яку підтримує держава».

«Війна не є сама собою ціллю, яка ведеться лише військовими, а ведеться — щоб укласти мир за певних вигідних умов. Політик, визначаючи політичну мету війни, повинен враховувати позиції на військовому, соціальному та економічному фронтах, захоплення яких створить сприятливі умови для ведення мирних переговорів», — зауважив він.

Залужний додав, що важливою є не лише оборона на згаданих фронтах, але й цілеспрямовані атаки на кожний такий сегмент противника повинні мати успіх, «особливо у війні на виснаження».

«Зміни, які відбуваються у війні, потребують змін ще й на політичному й економічному фронтах. Таким чином, визначаючи політичну мету війни, фактично необхідно визначити завдання та об’єднати керівництво на фронтах політичної, економічної і збройної боротьби», — вважає він.

У своїй статті Залужний згадує постулати одного з найвідоміших теоретиків війни Карла фон Клаузевіца, який визначив, що у кожній війні присутня «трійця»: населення, збройні сили та державне управління.

«Саме населення є найчутливішою стороною в сенсі підтримки війни. Без суспільної підтримки неможливо успішно вести війну. Тоді чи не основною формою такої суспільної підтримки є ставлення суспільства, перш за все, до мобілізації, яка стрімко почала давати збої», — зазначив він.

Залужний назвав правильним один з найважливіших постулатів Клаузевіца.

«Він полягає в тому, що війна піддається змінам, і ці зміни відбуваються відповідно до змін політики. Бо зміни, які відбуваються у війні, потребують змін ще й на політичному й економічному фронтах», — наголосив він.

За словами Залужного, якщо в період від січня 2025 року до серпня 2025 року політична мета України передбачала стратегічну оборону з завданням не дати Росії використати свої військові досягнення у формуванні мирних перемовин, а від серпня 2025 року — це «збереження держави через утримання військового, політичного і економічного фронтів. Формування альянсів і коаліцій навколо позбавлення Росії можливостей війни».

«Саме майбутні загрози й ризики кажуть про те, що визначення чіткої політичної мети — це не лише завдання діяльності збройних сил, а й директива для політичної підготовки війни, яка широко охоплює питання економіки, внутрішньої та зовнішньої політики. Оцінка перспектив війни має сформувати єдину ціль, що об’єднає військовий, політичний і економічний фронт», — зазначив він.

Нагадаємо, у неділю, 30 листопада, у США відбудеться зустріч української делегації з американською стороною для обговорення мирного плану завершення війни в Україні.

Раніше Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру. Переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Раніше українську переговорну групу, яка займалася питаннями мирного врегулювання з Росією, очолював колишній голова ОП Андрій Єрмак. Однак 28 листопада президент Зеленський звільнив Єрмака з посади керівника Офісу після проведених НАБУ обшуків у нього вдома.

Дата публікації
Кількість переглядів
382
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie