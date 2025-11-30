Валерій Залужний / © Associated Press

Війна в Україні дедалі більше набуває ознак світової за рівнем глобального впливу та наслідків.

На цьому наголосив посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний в колонці для LIGA.net.

«Станом на кінець 2025 року війна в Україні триває вже дванадцятий рік. І з абсолютною впевненістю можна сказати, що вона дедалі більше має ознаки світової. Так, за кількістю своїх жертв вона все ще не набрала обсягів світової, проте за рівнем глобального впливу та наслідків — вже ось-ось готова запустити свій небезпечний рахунок», — зазначив український генерал.

Як підтвердження цього глобального впливу української війни Залужний навів приклад, коли «начебто сильні особистості сучасного світу стверджували про можливі швидкі рішення і довгоочікуваний мир». Але, як наголосив дипломат, мир «досі не настав».

Ексголовком ЗСУ зазначив, що в той час, коли завданням вищого військового командування є знищення бойових сил ворога, «метою війни є завоювати мир, що відповідає умовам політики, яку підтримує держава».

«Війна не є сама собою ціллю, яка ведеться лише військовими, а ведеться — щоб укласти мир за певних вигідних умов. Політик, визначаючи політичну мету війни, повинен враховувати позиції на військовому, соціальному та економічному фронтах, захоплення яких створить сприятливі умови для ведення мирних переговорів», — зауважив він.

Залужний додав, що важливою є не лише оборона на згаданих фронтах, але й цілеспрямовані атаки на кожний такий сегмент противника повинні мати успіх, «особливо у війні на виснаження».

«Зміни, які відбуваються у війні, потребують змін ще й на політичному й економічному фронтах. Таким чином, визначаючи політичну мету війни, фактично необхідно визначити завдання та об’єднати керівництво на фронтах політичної, економічної і збройної боротьби», — вважає він.

У своїй статті Залужний згадує постулати одного з найвідоміших теоретиків війни Карла фон Клаузевіца, який визначив, що у кожній війні присутня «трійця»: населення, збройні сили та державне управління.

«Саме населення є найчутливішою стороною в сенсі підтримки війни. Без суспільної підтримки неможливо успішно вести війну. Тоді чи не основною формою такої суспільної підтримки є ставлення суспільства, перш за все, до мобілізації, яка стрімко почала давати збої», — зазначив він.

Залужний назвав правильним один з найважливіших постулатів Клаузевіца.

«Він полягає в тому, що війна піддається змінам, і ці зміни відбуваються відповідно до змін політики. Бо зміни, які відбуваються у війні, потребують змін ще й на політичному й економічному фронтах», — наголосив він.

За словами Залужного, якщо в період від січня 2025 року до серпня 2025 року політична мета України передбачала стратегічну оборону з завданням не дати Росії використати свої військові досягнення у формуванні мирних перемовин, а від серпня 2025 року — це «збереження держави через утримання військового, політичного і економічного фронтів. Формування альянсів і коаліцій навколо позбавлення Росії можливостей війни».

«Саме майбутні загрози й ризики кажуть про те, що визначення чіткої політичної мети — це не лише завдання діяльності збройних сил, а й директива для політичної підготовки війни, яка широко охоплює питання економіки, внутрішньої та зовнішньої політики. Оцінка перспектив війни має сформувати єдину ціль, що об’єднає військовий, політичний і економічний фронт», — зазначив він.

Нагадаємо, у неділю, 30 листопада, у США відбудеться зустріч української делегації з американською стороною для обговорення мирного плану завершення війни в Україні.

Раніше Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру. Переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Раніше українську переговорну групу, яка займалася питаннями мирного врегулювання з Росією, очолював колишній голова ОП Андрій Єрмак. Однак 28 листопада президент Зеленський звільнив Єрмака з посади керівника Офісу після проведених НАБУ обшуків у нього вдома.