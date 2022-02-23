"Війна в Україні не принесе користі": Ердоган закликав Путіна до діалогу і покликав його якомога скоріше приїхати до Туреччини

Ердоган наголосив, що важливо вирішити війну на Донбасі на основі Мінських угод
Президент Туреччини Реджеп Ердоган 23 лютого провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що Анкара не визнає кроків, спрямованих проти суверенітету та територіальної цілісності України.
Про це повідомляє Anadolu.
Турецький лідер заявив, що війна в Україні нікому не принесе користі, а тому запропонував свою допомогу для зниження напруженості і збереження миру.
"Заявивши, що не визнає кроків, які суперечать суверенітету та територіальній цілісності України, і що це принципова позиція, Ердоган зазначив, що важливо дійти висновку на основі Мінських домовленостей. Наголосивши, що ситуація буде ускладнюватися, а військовий конфлікт нікому не принесе користі, Ердоган сказав, що надає велике значення продовженню дипломатичних контактів і переговорів, і що Туреччина готова зробити свій внесок для зниження напруженості, а також підтримувати мир", - сказано в повідомленні.
Ердоган закликав Путіна до продовження дипломатичних контактів і переговорів.
"Президент Ердоган повторив, що очікує, що президент Росії Путін якомога швидше відвідає Туреччину для засідання Ради співробітництва високого рівня, як було домовлено під час його візиту до Сочі у вересні минулого року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна наразі не може відмовитися від співпраці з РФ попри посилення агресії Москви і визнання Путіним "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України - так званих "ЛНР" та "ДНР". Анкара виступає за вирішення конфлікту на Донбасі, не відмовляючись від відносин із Україною та Росією.
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