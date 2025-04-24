Війна в Україні: президент ПАР зробив заяву про роль у мирному процесі

Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса на пресконференції 24 квітня / © Associated Press

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Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса заявив про готовність своєї держави відіграти продуктивну роль у мирному процесі щодо війни Росії проти України.

Про це він сказав на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції 24 квітня.

«Ми готові відіграти свою роль у підтримці мирного процесу. Думаю, що очільники країн Африканського континенту будуть звертатися зі своєю готовністю відіграти роль у досягненні миру між Україною і Росією», — сказав Рамафоса.

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«Ми були б раді побачити угоду спочатку про припинення вогню, а далі — про повне завершення війни. Ви питаєте, чи є якась можливість, за якої США могли відіграти більш продуктивну роль у цьому? Я щиро вірю, що США, Європа безумовно, Африканський континент можуть відіграти продуктивну роль. Саме це ми готові зробити«, — зазначив президент ПАР.

Нагадаємо, Рамафоса також повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка стосувалася зокрема питань досягнення миру в Україні. Окрім того, лідер ПАР нещодавно спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним.