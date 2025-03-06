Війна в Україні: що сказав Кіт Келлог про позицію США та перспективи переговорів

Під час засідання Ради з міжнародних відносин у Вашингтоні, яке відбулося 6 березня, спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог озвучив низку важливих заяв щодо ситуації навколо війни в Україні.

Він також розповів про причини зупинення військової допомоги та передачі розвідданих Україні, а також про дипломатичні ініціативи та перспективи мирного врегулювання війни.

ТСН.ua зібрав ключові заяви спецпредставника США з питань Росії та України, які він зробив про війну.

Причина сварки в Овальному кабінеті

Президент Володимир Зеленський прагнув отримати від Трампа чітку публічну підтримку у протистоянні з Росією. Про це заявив Келлог, коментуючи сварку двох президентів в Овальному кабінеті.

Водночас як зазначив представник Білого дому, Дональд Трамп не мав наміру ставати на сторону жодної зі сторін, а його пріоритетом залишалося досягнення миру.

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"Президент Трамп не намагався отримати перевагу однієї сторони над іншою, а натомість був зосереджений на мирі", – підкреслив Келлог.

Два лідери з різними цілями зустрілися, і публічно було видно розбіжності між їхніми адміністраціями.

"Зеленський підійшов до цієї зустрічі з президентом Трампом як до спроби змусити Сполучені Штати підписати угоду про постійне фінансування України, що дасть Україні перевагу над Росією", – сказав Келлог.

Повернення до “стамбульських домовленостей”

Кіт Келлог зауважив, що "Стамбульські вимоги" були дуже серйозними для ослабленої України, тому вони не можуть бути правильним орієнтиром для врегулювання війни.

Він також повідомив, що інший спецпредставник адміністрації Трампа Стів Віткофф припустив можливість використання цих домовленостей лише як “відправної точки”.

Проте Кіт Келлог вважає, що замість повернення до старих форматів необхідно розробити новий підхід, який враховуватиме нинішній баланс сил.

Хто винен у припиненні допомоги Україні

Келлог вважає, що Україна сама винна у призупиненні військової допомоги від Сполучених Штатів.

Адже, попередньо американські сенатори попросили президента України Володимира Зеленського не конфліктувати з Дональдом Трампом на зустрічі перед тим, як він відправиться в Білий дім.

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"Ми розмовляли з президентом Зеленським перед тією зустріччю, було 13 сенаторів США… Ми сказали, добре, це як сценічний менеджмент – те, що ви хочете сказати. По суті, це буде йти так: зайдіть, ви збираєтеся підписати угоду, ви збираєтеся пообідати, дати пресконференцію, вийти праворуч на сцену, і все готово. Те, що сталося, стало дуже бойовою конференцією, яка тривала майже 50 хвилин, застало всіх зненацька", – зазначає представник Трампа по Україні.

Келлог додав, що Зеленського просили навіть "не намагатися кинути виклик президенту Сполучених Штатів в Овальному кабінеті".

"Ми не ведемо публічних переговорів", – сказав представник Трампа

Угода про корисні копалини

Рішення Трампа про припинення допомоги та передачу розвідданими мають на меті "спонукати Україну до переговорів".

За його словами цей крок має стимулювати дипломатичні ініціативи та переговори, щоб обидві сторони знайшли точки дотику, попри розбіжності.

Також він додав, що це лише пауза, а не повне припинення допомоги.

Келлог також підкреслив, що під час візиту Зеленського до Білого дому не вдалося підписати угоду про корисні копалини, що, на його думку, ускладнює просування вперед.

Він вважає, що без підписаного документа прогресу не буде.

Метод "батога та пряника"

За словами Келлога, президент Дональд Трамп використовує підхід "батога і пряника" проти України та Росії, аби посадити їх за стіл переговорів.

Також він зауважив, що ізоляція та відсутність взаємодії з Росією через війну не є життєздатною чи відповідальним дипломатичним підходом

Визначення війни в Україні як такої, що має переможця або переможеного, "лише втягне Америку в нескінченну проксі-війну", а президента Трамп не хоче цього, сказав спецпредставник США.

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"Те, що ви зараз бачите, – це термінові спроби залучити обидві сторони до столу переговорів, щоб дійти до мирного врегулювання. Це означає застосування так званих точок тиску та стимулів, батога та пряника", – додав Келлог.

Перезавантаження відносин з РФ

Як зауважив Келлог, Дональд Трамп у підході до війни є стратегія, яка ґрунтується на усвідомленні того, що Сполученим Штатам необхідно перезавантажити відносини з Росією.

Також він підкреслив, що попередня адміністрація застосувала "помилковий підхід", коли "Сполучені Штати не змогли взаємодіяти з Росією і використовували сильну дипломатію в поєднанні з надійним стримуванням, щоб покласти край війні".

Спецпредставник вважає, що лідери національних держав під час війни, мають "вести пряму дипломатію один з одним і вичерпувати всі важелі державного управління для вирішення конфліктів, щоб уберегти нашу країну від нескінченних воєн".

Також Келлог пояснив, що відмова президента США контактувати з лідером країни, що перебуває у стані війни мала величезні наслідки.

Як США тиснуть на Росію

За словами Келлога, США використовують кілька стратегій для схилення РФ до початку переговорів та мирної угоди.

Зокрема, це:

арешт заморожених російських суверенних активів, які спрямують на відновлення та переозброєння України;

санкції на російську енергетику.

Як зазначив Келлог, "Росія воювала у Сталінграді" й "так само буде воювати в цій війні".

За його словами, Україна та РФ мають помиритись, і що США хочуть "примусити" обидві сторони до переговорів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, що переговори США та України щодо припинення війни почнуться в Саудівській Аравії.

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