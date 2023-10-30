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Війна в Україні: Шойгу заговорив про "готовність до переговорів"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Війна в Україні: Шойгу заговорив про "готовність до переговорів"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу / Фото: Associated Press

Очільник Міноборони наголосив, що західні держави повинні зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що його держава готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні".

Про це Шойгу сказав під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За словами міністра оборони, Москва готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні" та про подальше "співіснування" із Заходом. Водночас Шойгу наголосив, що задля цього західні держави повинні зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії.

Очільник Міноборони РФ також зазначив, що умови для переговорів ще не створені.

Він також звинуватив Захід у сприянні гонці озброєнь в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Так, Шойгу заявив, що "показне прагнення Заходу до діалогу" приховує нарощування сил у цьому регіоні.

До слова, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією неможливі, адже насправді президент РФ Володимир Путін пропонує не перемовини, а капітуляцію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Переговори з Росією! Подоляк заявив, що насправді під такими тезами приховує Путін

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Дата публікації
Перегляди
3083
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