"Війна в Україні стала глобальною катастрофою": The Guardian про крах стратегії Джо Байдена

Путін є боягузом і не наважився би напасти на Україну, якби знав, що зустріне реальний опір НАТО та США.

Нездатність США стримати конфлікт призвела до величезних страждань і геополітичних змін. Ніхто у світі тепер не може почуватись у безпеці.

Про це пише оглядач The Guardian Саймон Тісдолл.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, президент США Джо Байден, як "ветеран холодної війни", очікувано обрав стратегію стримування конфлікту. У своїй промові у Варшаві в березні 2022 року він пообіцяв: попри те, що Україна не є членом НАТО, Захід надасть їй зброю, щоб допомогти виграти цю "символічну битву за свободу та демократію", та запровадить масштабні економічні санкції проти РФ, які "перетворять рубль на щебінь". Водночас президент США зауважив, що прямого протистояння між НАТО та Росією не буде, доки держава-агресорка не атакує когось із країн-членів Альянсу.

Саймон Тісдолл зазначає, що через тридцять місяців після початку повномасштабної війни в Україні вже всім зрозуміло, що стратегія стримування Байдена зазнала повного краху, а "українська криза нестримно дає метастази", хоча війни між Росією та НАТО поки що вдається уникати. Він перелічив руйнівні наслідки, яких вже зазнав світ через російську агресію проти України:

території Польщі, Румунії та навіть союзника РФ Білорусі постраждали від "заблуканих" російських ракет та дронів;

у Чорноморському регіоні порушено цивільне судноплавство;

Путін стверджує, що Захід вже веде війну проти Росії й погрожує світові ядерною зброєю;

російські пропагандисти обіцяють знищити Польщу, країни Балтії та взагалі "усіх ворогів Росії";

на тлі допомоги Україні сталися розколи між США та Європою, всередині НАТО та між членами ЄС.

"Спалахують суперечки щодо посилання військ і ракет великої дальності в Україну, запрошення Києва приєднатися до альянсу та формування окремої європейської "оборонної ідентичності". Нова яструбина позиція Франції нівелюється обережністю Німеччини. Нейтральні Швеція та Фінляндія панічно захотіли приєднатися до НАТО. Країни Балтії побоюються поширення російської агресії. Угорщина та Сербія заспокоюють Кремль. Італія коливається. Ніхто не відчуває себе в безпеці", – пише Тісдолл.

На тлі неспроможності Заходу, і зокрема Сполучених Штатів, стримати війну виникають "сейсмічні" геополітичні зміни. Стрімко розвивається "безмежне" партнерство Китаю та Росії, по всьому світу підіймає голову правий і лівий політичний екстремізм. Така гібридна війна – підривна діяльність, дезінформація, операції впливу, кібератаки, шахрайство, онлайн-тролінг – поширилася по всьому світу з 2022 року, тому що авторитарні режими наслідують приклад Росії.

Автор статті зауважує, що водночас Дональд Трамп цинічно використовує війну в Україні, щоб переконати американських виборців у тому, що НАТО є шахрайством, керованим європейцями, а його суперниця на виборах президента, демократка Камала Гарріс, неспроможна нічого контролювати.

Війна в Україні відвертає увагу від інших серйозних світових проблем: конфліктів у Судані та М'янмі, дефіциту продовольства, який посилився через атаки на український експорт зерна, кліматичної кризи, яка загострюється через збільшення викидів внаслідок активних бойових дій. Ба більше, Путін та його поплічники, звинувачені у воєнних злочинах, залишаються безкарними, а повага до міжнародного права, статуту ООН та рішень Міжнародного суду різко падає.

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Також кожного дня зростають економічні збитки від війни. За оцінками Світового банку, перші два роки завдали прямих збитків Україні на 152 мільярди доларів. За прогнозами ООН, для відновлення та реконструкції необхідно 486 мільярдів доларів.

"Ціна в життях розбиває серце. За скромними оцінками ООН було вбито близько 10 000 мирних жителів і вдвічі більше поранено. Можливо, загинули понад 30 тисяч українських військових. Втрати російських військових складають приблизно 115 000 убитих і 500 000 поранених. Вартість для російського суспільства посилення авторитаризму, корупції та придушення інакомислення та вільних ЗМІ є незмірною", – йдеться у матеріалі.

На думку автора, деяких наслідків та збитків можна було б уникнути, повністю чи частково. І насамперед це було б можливе, якби НАТО насправді була готова до стримування російської агресії всіма доступними засобами.

"У Варшаві Байден був відвертий, майже хвалькуватий: ще в січні 2022 року розвідка США знала, що вторгнення неминуче. Він сказав, що неодноразово попереджав Путіна, що це буде великою помилкою. Проте, враховуючи його пристрасну віру в те, що боротьба України за демократію та свободу має життєво важливе універсальне значення, безперечно те, що Байден мав прямо сказати російському диктатору: "Забудьте про це. Не нападайте. Інакше ви опинитеся у боротьбі з краще озброєними та могутнішими силами НАТО". Це називається стримуванням. Для цього існує НАТО", – наголосив Тісдолл.

На його думку, Путін є боягузом і не наважився би напасти на Україну, якби повірив, що зустріне реальний опір НАТО.

Нагадаємо, на думку зовнішньополітичних експертів Роберта О’Брайєна та Елбріджа Колбі, Путін не наважився напасти на Україну раніше, тому що не міг передбачити реакцію президента Трампа. За "теорією божевільного", друге президентство Трампа може врятувати світ саме завдяки його непередбачуваності.

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