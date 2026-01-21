- Дата публікації
Війна в Україні: Трамп сказав, хто має працювати над її завершенням
Трамп учергове пригадав «фальсифіковані вибори у США» і запевнив, що війна в Україні не почалася б, якби він раніше був президентом.
Президент США Дональд Трамп у Давосі висловився про Україну. За його словами, Штати активно працюють над закінченням російсько-української війни, втім, Європа та НАТО мають долучитися.
Про це повідомляє Clash Report.
Як акцентував американський лідер, держави Україна та США — за тисячі миль одна від одної. Вони розділені гігантським океаном.
«Це війна, яка ніколи не мала б розпочатися, і вона б не розпочалася, якби президентські вибори у США 2020 року не були сфальсифіковані. Людей незабаром притягнуть до відповідальності за те, що вони зробили. Це, мабуть, сенсаційна новина, але так і має бути. Вибори не можуть бути сфальсифіковані», — вчергове повторив він.
Трамп наголосив, що вже рік активно працює над закінченням війни в Україні.
«Що з цього всього США? Що ми отримуємо? Багато людей помирають і багато людей не цінують, що ми робимо. Я говорю і про НАТО, і про Європу. Вони повинні добре попрацювати, щоб залагодити війну в Україні», — висловився президент країни.
Раніше Трамп анонсував розмову з Зеленським. Водночас він згадав і Путіна.
«Я веду переговори з президентом Путіним і я вважаю, що він хоче укласти угоду. Я веду переговори з президентом Зеленським і думаю, він також хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні», — розповів очільник Білого дому.