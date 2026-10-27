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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Війна в Україні триватиме": Лавров зробив різку заяву про плани Росії

Кремль не збирається припиняти війну проти України. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що війна триватиме й «має тенденцію до загострення».

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Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається припиняти війну проти України. За його словами, бойові дії триватимуть і можуть загострюватися.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Заява Лаврова про війну в Україні — що сказав глава МЗС РФ

«Війна в Україні триватиме і має тенденцію до загострення», — заявив Лавров.

15 жовтня очільник російського МЗС також заявляв, що Москва не погодиться на припинення вогню навіть заради проведення виборів в Україні.

«Ніякого припинення вогню для того, щоб його (Зеленського — ред.) знову привели до тями і накачали зброєю, не буде», — заявляв Лавров.

Ще раніше, 12 жовтня, Лавров заявив, що Москва не має наміру давати Україні «перепочинок» у бойових діях.

«Я не думаю, що він (президент України Володимир Зеленський — ред.) заслужив перепочинок. Не думаю, що ми вкотре будемо вестися на запевнення та обіцянки», — сказав очільник МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше Лавров цинічно заявляв, що Росія нібито «ніколи не атакувала цивільні об’єкти» в Україні, за винятком тих, які, за його твердженням, використовуються у військових цілях. Очільник МЗС РФ також виступив проти негайного припинення вогню та заморожування лінії фронту.

Тим часом у першій половині листопада в Абу-Дабі планують провести тристоронні переговори України, США та Росії. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, однією з тем зустрічей мають стати гарантії безпеки для України та Росії в разі досягнення мирного врегулювання.

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