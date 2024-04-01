Війна в Україні: у Франції очікують, що Китай надішле РФ "дуже чіткі сигнали"

У французькому МЗС наголосили, що ця війна стосується всієї міжнародної спільноти.
Франція очікує, що Китай надішле Росії "дуже чіткі сигнали" щодо війни в Україні. Міцного миру в країні не буде, якщо його не узгодять з українцями.
Про це заявив очільник МЗС Франції Стефан Сежурне, повідомляє Le Dauphine.
"Ми очікуємо, що Китай надішле Росії дуже чіткі сигнали", – сказав французький міністр.
"Китай, вочевидь, відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом", – додав Сежурне.
Західна спільнота регулярно робить заклики до Китаю відігравати активнішу роль у питанні війни в України, використовуючи вплив Пекіна на Москву.
"Ця війна стосується всієї міжнародної спільноти", – зазначив очільник МЗС Франції.
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Він також наголосив на переконаності Заходу в тому, що міцного миру в державі не буде, якщо він не буде узгоджений з українцями.
"Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Тому для нас це дуже важливе питання, і саме тому Франція має намір підтримувати тісний діалог із Китаєм", – розповів Сежурне.
Нагадаємо, раніше посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін повідомив, що Пекін не виключає можливість участі у міжнародній конференції на саміті миру, який планує влаштувати Україна.
До слова, на думку голови МЗС України Дмитра Кулеби, саме Китай може відіграти ключову роль у завершенні війни, адже має "особливі" відносини з Росією.
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