Війна в Україні увійшла у вирішальну фазу: у Німеччині зробили важливу заяву

Борис Пісторіус / © Associated Press

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Війна в Україні перейшла у потенційно вирішальну стадію, тому партнерам не можна уповільнювати темпи надання фінансової та військової допомоги Києву. Наразі українська сторона гостро потребує коштів для фінансування власного виробництва озброєння.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Бориса Пісторіуса виданню Spiegel.

Війна в Україні — що заявив Пісторіус

Очільник німецького оборонного відомства наголосив на важливості теперішнього моменту у протистоянні та закликав союзників діяти активніше.

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«Війна в Україні увійшла в потенційно вирішальну фазу, і ми маємо скористатися цим моментом», — зазначив Борис Пісторіус.

За словами урядовця, одним із головних пріоритетів для Києва зараз є отримання грошей, які будуть спрямовані на виготовлення зброї всередині країни. Він підкреслив, що міжнародна спільнота має продовжувати стабільну фінансову підтримку.

«Я вважаю, що ми не повинні зменшувати обертів», — заявив міністр оборони Німеччини.

Війна в Україні — останні новини

Раніше колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, баланс сил у війні Росії проти України починає змінюватися, і українська армія вперше за довгий час перехоплює ініціативу на фронті.

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Раніше ми писали, що Міністерство закордонних справ Німеччини засудило масовані російські авіаудари по Києву та інших регіонах України, яких РФ завдала в ніч на 2 липня.

Також Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про висунення обвинувачень українцєві Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводів «Північний потік». У відомстві стверджують, що він та інші учасники групи діяли як українські військовослужбовці.

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