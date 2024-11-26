Війна в Україні вступає у критичну стадію: Британія зробила важливу заяву

Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні.

Війна Росії проти України вступає у критичну стадію. Зараз як ніколи варто подвоїти підтримку України, аби Кремль не виграв у цій війні.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час зустрічі з колегами з Німеччини, Франції, Італії та Польщі, повідомляє "Укрінформ".

"Оскільки війна в Україні вступає в критичну стадію, настав час посилити нашу колективну оборону. Ми працюємо разом над зміцненням східного флангу НАТО. Ми працюємо разом над посиленням співпраці у розробці систем протиповітряної оборони й ракет великої дальності. Ми працюємо разом над посиленням промислових програм між нашими провідними компаніями", - заявив британський міністр.

З його слів, Лондон, Берлін, Париж, Рим і Варшава відповідальні за понад п’яту частину загальних оборонних видатків НАТО, а також за дві третини оборонних видатків Європи в НАТО. Саме тому ці п’ять країн, наголосив Гілі, готові збільшувати витрати на європейську оборону.

Гілі наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні. Адже мета Москви - "дестабілізація демократії" на всьому континенті. Саме тому треба подвоїти підтримку України.

"Той факт, що ми зібралися разом, як п’ятірка, дуже чітко сигналізує про те, що ми будемо об'єднані й готові захистити наш континент від агресорів. Ми будемо твердо стояти перед обличчям погроз Путіна і разом будемо готові стримувати будь-яке розширення російської агресії", - заявив він.

Зауважимо, Гілі заявив, що лінія фронту в Україні "зараз менш стабільна, ніж будь-коли" від перших днів вторгнення Росії 2022-го.

Нагадаємо, в ГУР назвали головну мету путінської армії до кінця зими. Зокрема, йдеться про вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Окупанти мають стратегічну мету - повний контроль території України.

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