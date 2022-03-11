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Війна в Україні: Японія заморожує активи трьох банків Білорусі

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Війна в Україні: Японія заморожує активи трьох банків Білорусі

Associated Press

Під санкції потрапляють три банки РБ.

Японія введе санкції проти трьох білоруських банків: Білагропромбанк, банк "Дабрабут" та Банк розвитку Республіки Білорусь.

Санкції запрацюють з 10 квітня 2022 року.  

Про це повідомило МЗС Японії, передає Інтерфакс-Україна. 

"З урахуванням нинішньої міжнародної ситуації, що стосується України, (...) кабінет міністрів погодив такі заходи, як заморожування активів для конкретних банків Республіки Білорусь", - йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, Токіо зробило заяву щодо Курил на тлі війни Росії проти України: "Японія має суверенітет".

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