Війна в Україні загрожує Німеччині та всій Європі — Мерц

Російське вторгнення в Україну було і залишається частиною плану Кремля, спрямованого проти всієї Європи.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Війна Росії проти України безпосередньо загрожує європейській безпеці, зокрема Німеччині, і є частиною ширшого плану Москви проти всього континенту.

Про це йдеться у новорічному телезверненні канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, інформує DW.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що війна в Україні — це «не якась далека війна, яка нас не стосується».

«В Європі вирує жахлива війна. Це війна, яка безпосередньо загрожує нашій свободі та нашій безпеці. Росія продовжує свою агресивну війну проти України з невблаганною жорстокістю. Четвертий рік поспіль українці святкуватимуть Новий рік у найнесприятливіших умовах — багато хто без електрики, під градом ракет, у страху за друзів і рідних», — підкреслив Мерц.

Він додав, що дедалі очевидніше: російське вторгнення в Україну було і залишається частиною плану Кремля, спрямованого проти всієї Європи.

«Щодня, зокрема, і Німеччина піддається диверсіям, шпигунству та кібератакам», — зазначив канцлер.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про нові консультації з європейськими та канадськими партнерами в межах Берлінського формату.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський обговорив із Мерцом останній фейк Кремля та переговори з Трампом.

